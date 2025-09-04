Das Kultmobil mit Bierzapfanlage soll perspektivisch auch wieder touristisch genutzt werden. Wann das genau der Fall sein wird, steht noch nicht fest. In Koblenz stehen noch Restarbeiten an. So ist der aktuelle Stand.

Immer wieder hatte sich die Rückkehr des Oldie-Busses aus der Werkstatt in Berlin zurück nach Koblenz verschoben. Nun weilt der vielleicht bekannteste Partybus der Stadt schon seit einigen Wochen wieder in der Werkstatt der Koveb. Aber noch ist der restaurierte MAN-Bus aus dem Jahr 1970 nicht einsatzbereit.

Die Koveb bestätigte unserer Zeitung die Info, die Christian Altmaier (Freie Wähler) jüngst verkündete: Im August kehrte der Oldie-Bus in die Rhein-Mosel-Stadt zurück. Bis zu seinem vorläufigen Betriebsende im Jahr 2018 war er zunächst als Linienbus und später als restaurierter Partybus mit Bierzapfanlage unterwegs, als der er Kultstatus erlangte. In ihm küssten sich verliebte Hochzeitspaare oder lachten Fahrgäste bei Comedy-Stadttouren.

Seit etwa Anfang 2023 befand sich der Bus in Berlin in einer Werkstatt des Herstellers MAN. Die Arbeiten hatten sich immer wieder verzögert, viele Fahrzeugteile, wie Dichtungen und Achsen, mussten extra angefertigt werden, weil es sie nicht mehr gab. Jetzt, wo er wieder da ist, stehen weitere Arbeiten an. Die Koveb betont auf Anfrage: Der Bus erstrahlt zwar schon in neuem Glanz, er ist aber noch nicht einsatzbereit.

„In Berlin wurde das Fahrzeug kernsaniert“, teilt Koveb-Sprecherin Tina Rudolph mit. Das Tragwerk wurde erneuert, die Achskörper ausgetauscht, auch die Auspuffanlage und die Lackierung sind neu. „Gegenwärtig werden unter anderem noch schwer erhältliche Ersatzteile bestellt und verbaut (Türdichtgummis) sowie verschiedene elektronische Anlagen/Leitungen überholt.“

Feierliche Präsentation geplant

Erst, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, könne die neue Theke eingebaut werden. Laut Rudolph befindet sich die Restaurierung des Oldie-Busses aber tatsächlich auf der Zielgeraden. Einen genauen Termin für die Fertigstellung könne man allerdings noch nicht nennen, „da wir nicht zuletzt von Zulieferern abhängig sind. Wir hoffen aber, die Arbeiten noch in 2025 abschließen zu können.“

In Zukunft soll der Oldie-Bus wieder sowohl für private, als auch für touristische Veranstaltungen genutzt werden. Die Koveb plant, den fertigen Oldtimer zu gegebener Zeit feierlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bis dahin bleibt noch geheim, wie das neue alte Kultmobil aussieht.