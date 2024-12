Koblenzer als „heiliger Mann“ Der Nikolaus fährt mit dem alten Mercedes vor 05.12.2024, 12:32 Uhr

i Der Nikolaus besucht die Bubenheimer Kinder. Sascha Ditscher

Der Nikolaus steigt in seinen weißen Mercedes, um pünktlich in der Kita zu sein. 40 Jahre ist der Wagen alt. Noch länger, nämlich genau 50 Jahre, schlüpft der Koblenzer Walter Baum in die Rolle des heiligen Mannes. Wir haben ihn begleitet.

Das also ist das Haus vom Nikolaus. Nicht hoch mit einem spitzen Dach, wie man es im Kinderspiel mit einem Strich ohne Abzusetzen malt, sondern lang gezogen und flach am Rand von Bubenheim. Durchs Fenster sieht man schon das Gewand am Wohnzimmerschrank hängen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen