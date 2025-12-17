Der nächste Dönerladen eröffnet in der Koblenzer City

Es ist vermutlich einer der bekanntesten Leerstände der Koblenzer Innenstadt: das Eckhaus in der Löhrstraße 43. Banner kündigen nun an, dass hier schon bald eine neue Dönerkette eröffnen wird. Beim Stadtmarketing löst das keine Jubelstürme aus.
Seit mehr als zwei Jahren steht die Ladenfläche des ehemaligen Schuhgeschäfts Salamander in der Löhrstraße in Koblenz leer. Jetzt kündigen Plakate an: In dem Eckhaus soll ein Dönerladen eröffnen. Mal wieder.HB Döner nennt sich das Franchise, das offensichtlich im Herzen der Löhrstraße einen Standort plant.