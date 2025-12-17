Im ehemaligen Salamander Der nächste Dönerladen eröffnet in der Koblenzer City Matthias Kolk 17.12.2025, 17:06 Uhr

i Ein Banner kündigt es an: In das Eckhaus, wo bis zum Herbst 2023 noch eine Filiale des Schuhgeschäfts Salamander ansässig war, zieht offenbar die noch sehr neue Dönerkette HB Döner ein. Eva Hornauer

Es ist vermutlich einer der bekanntesten Leerstände der Koblenzer Innenstadt: das Eckhaus in der Löhrstraße 43. Banner kündigen nun an, dass hier schon bald eine neue Dönerkette eröffnen wird. Beim Stadtmarketing löst das keine Jubelstürme aus.

Seit mehr als zwei Jahren steht die Ladenfläche des ehemaligen Schuhgeschäfts Salamander in der Löhrstraße in Koblenz leer. Jetzt kündigen Plakate an: In dem Eckhaus soll ein Dönerladen eröffnen. Mal wieder.HB Döner nennt sich das Franchise, das offensichtlich im Herzen der Löhrstraße einen Standort plant.







