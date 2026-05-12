Jubiläum in Stromberg Der Musikverein hat Peter Schneiders Leben geprägt Marie Volz 12.05.2026, 10:00 Uhr

i So sah der Musikverein Stromberg vor einigen Jahren aus. Marie Volz

Großes Fest im Bendorfer Stadtteil Stromberg: Der Musikverein feiert seinen 75. Gründungstag. Einen Blick zurück und voraus wagt dessen Vorsitzender Peter Schneider mit unserer Redaktion.

Im Bendorfer Stadtteil Stromberg verwandelt sich der Kirmesplatz von Donnerstag, 14. Mai, bis zum Sonntag, 17. Mai, in einen Treffpunkt für Musik, Austausch und gute Unterhaltung. Anlass ist das 75. Jubiläum des Musikvereins Stromberg. Unsere Redaktion hat mit dem Ersten Vorsitzenden des Musikvereins, Peter Schneider, über die Geschichte des Musikvereins, über Herausforderungen und das große Fest gesprochen.







Artikel teilen

Artikel teilen