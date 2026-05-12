Jubiläum in Stromberg
Der Musikverein hat Peter Schneiders Leben geprägt
So sah der Musikverein Stromberg vor einigen Jahren aus.
So sah der Musikverein Stromberg vor einigen Jahren aus.
Marie Volz

Großes Fest im Bendorfer Stadtteil Stromberg: Der Musikverein feiert seinen 75. Gründungstag. Einen Blick zurück und voraus wagt dessen Vorsitzender Peter Schneider mit unserer Redaktion.

Lesezeit 2 Minuten
Im Bendorfer Stadtteil Stromberg verwandelt sich der Kirmesplatz von Donnerstag, 14. Mai, bis zum Sonntag, 17. Mai, in einen Treffpunkt für Musik, Austausch und gute Unterhaltung. Anlass ist das 75. Jubiläum des Musikvereins Stromberg. Unsere Redaktion hat mit dem Ersten Vorsitzenden des Musikvereins, Peter Schneider, über die Geschichte des Musikvereins, über Herausforderungen und das große Fest gesprochen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & Region

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren