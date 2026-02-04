Der Minister will auch wissen, ob es irgendwo „hakte“

Der Winter zeigt sein raues Gesicht, als der Bundesverkehrsminister die Koblenzer Großbaustelle besichtigt. Patrick Schnieder informiert sich über den Neubau der Pfaffendorfer Brücke bei einem Ortstermin mit dem OB und dem Tiefbauamtsleiter.

Mitunter schwankt der weit in den Rhein ragende Steg. Es schneit, als Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), begleitet von Oberbürgermeister David Langner (SPD), dem städtischen Tiefbauamtsleiter Kai Mifka und dem CDU-Landtagskandidaten Philip Rünz –

er hatte den Minister eingeladen –, Presse und Ministertross mitten über dem Rhein die Baustelle Pfaffendorfer Brücke besichtigt.