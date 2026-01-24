Hinter den Kulissen Der Mann, der den Umzug der Mülheimer Möhnen plant Judith Nick 24.01.2026, 08:00 Uhr

i De Zuch kütt: Damit das klappt, beginnt Andreas Mattlener schon Monate vorher mit der Planung des Möhnenumzugs. Judith Nick

Der Schwerdonnerstagsumzug in Mülheim-Kärlich ist bei Jecken bekannt, die Organisation aufwendig. Den Mülheim-Kärlicher Andreas Mattlener schreckt das jedoch nicht ab. So kommt es, dass ein Mann den Umzug des größten Möhnenvereins Deutschlands plant.

An Schwerdonnerstag ist es wieder so weit: Gardetänzer, Musikgruppen und natürlich die Tollitäten, das Möhnenpaar, ziehen beim Möhnenumzug in Mülheim-Kärlich durch die Straßen – und dies lockt jährlich viele Zuschauer in die Stadt. In neongelber Warnweste kann man dabei Andreas Mattlener die Zugstrecke auf- und ablaufen sehen.







