Hinter den Kulissen
Der Mann, der den Umzug der Mülheimer Möhnen plant
De Zuch kütt: Damit das klappt, beginnt Andreas Mattlener schon Monate vorher mit der Planung des Möhnenumzugs.
Judith Nick

Der Schwerdonnerstagsumzug in Mülheim-Kärlich ist bei Jecken bekannt, die Organisation aufwendig. Den Mülheim-Kärlicher Andreas Mattlener schreckt das jedoch nicht ab. So kommt es, dass ein Mann den Umzug des größten Möhnenvereins Deutschlands plant.

Lesezeit 3 Minuten
An Schwerdonnerstag ist es wieder so weit: Gardetänzer, Musikgruppen und natürlich die Tollitäten, das Möhnenpaar, ziehen beim Möhnenumzug in Mülheim-Kärlich durch die Straßen – und dies lockt jährlich viele Zuschauer in die Stadt. In neongelber Warnweste kann man dabei Andreas Mattlener die Zugstrecke auf- und ablaufen sehen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren