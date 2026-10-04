Musik verbindet: Viele Passanten bleiben erstaunt stehen, als am Koblenzer Jesuitenplatz plötzlich Gesang ertönt – und lassen sich gern anstecken: Am Tag der Einheit hat sich die Stadt wieder an der Aktion „Deutschland singt und klingt“ beteiligt.
Lesezeit 1 Minute
Rund 300 gemeinsam singende Menschen haben am Tag der Deutschen Einheit auf dem Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt eine musikalische Weltreise unternommen. Kreis-Chorleiter Wolfgang Fink gab dabei am E-Piano den Takt an. Im Vorprogramm traten der HeartChor Koblenz, die Stimmicals aus Arzheim und Lukas Hazzan auf.