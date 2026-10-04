Aktion „Deutschland singt“ Der Koblenzer Jesuitenplatz ist voller Musik Alexander Thieme-Garmann 04.10.2026, 14:00 Uhr

i Rund 300 Stimmen bilden den Chor auf dem Jesuitenplatz unter der Leitung von Wolfgang Fink. Bereits zum vierten Mal gibt es diese Aktion „Deutschland singt und klingt“. Alexander Thieme-Garmann

Musik verbindet: Viele Passanten bleiben erstaunt stehen, als am Koblenzer Jesuitenplatz plötzlich Gesang ertönt – und lassen sich gern anstecken: Am Tag der Einheit hat sich die Stadt wieder an der Aktion „Deutschland singt und klingt“ beteiligt.

Rund 300 gemeinsam singende Menschen haben am Tag der Deutschen Einheit auf dem Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt eine musikalische Weltreise unternommen. Kreis-Chorleiter Wolfgang Fink gab dabei am E-Piano den Takt an. Im Vorprogramm traten der HeartChor Koblenz, die Stimmicals aus Arzheim und Lukas Hazzan auf.







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