Achtung, Leseratten Der Koblenzer Bücherbus hält jetzt auch in Brey Annika Wilhelm 14.07.2026, 10:15 Uhr

i Der Bücherbus der Stadtbibliothek Koblenz hält jetzt auch in Brey. Breyer Buchgespräche

Was tun, wenn man ein Bücherwurm ist, aber weder eine Bücherei noch eine Buchhandlung in unmittelbarer Nähe ist? In Brey fand sich eine Lösung: Hier hält seit Kurzem der Bücherbus der Stadtbibliothek Koblenz.

Bisher blickten Bücherwürmer aus Brey immer sehnsüchtig in Richtung Stolzenfels: Hier macht der Bücherbus der Stadtbibliothek Koblenz schon seit längerem Halt. Doch jetzt können sich die Breyer freuen. Denn seit Kurzem hält die Bibliothek auf vier Rädern auch in ihrem Rheindorf.







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