Der Koblenzer Brunnenhof und sein Kümmerer

Manchmal erklingt hier Livemusik, oft sitzen im Sommer Gäste an den Tischen im schmalen Brunnenhof inmitten der Koblenzer Altstadt. Und doch ist es ein ruhiger Ort, keiner, an den sich die großen Touristengruppen verirren. Wie kann er das bleiben?

Sehr idyllisch liegt der Hof zwischen Mehlgasse und Florinspfaffengasse. Tische und Stühle eines Cafés und eines Restaurants stehen auf dem Pflaster, ein riesiges Wandbild dominiert den langen Innenhof. Der Brunnenhof ist ein relativ junger Hof, sagt Wolf-Dieter Kresse. Er hat eine Wohnung hier, er liebt das Gelände – und kümmert sich darum.

i Wolf-Dieter Kresse in "seinem" Hof. Doris Schneider

Auch um Kleinkram, sieht man bei einem Treffen. Ob das Licht funktioniert, guckt er, ob Müll herumliegt. Jahrelang hat er vieles hier selbst organisiert, hat auch viel in den Hof investiert. Zeit und Geld. Aber das muss nun in klare Bahnen kommen, ist ihm wichtig. Denn aus Altersgründen kann Kresse sich in Zukunft nicht mehr wie bisher um den Hof kümmern, sagt er und hat es auch bei der Stadtverwaltung kommuniziert.

i Der Hof liegt versteckt in der Altstadt. Doris Schneider

Wichtig ist ihm, dass es quasi eine Stelle dort gibt, an der der Hof angesiedelt ist, damit engagierte Anwohner nicht von einem Amt zum anderen verwiesen werden, wenn sie auf Missstände oder dringend nötige Reparaturen hinweisen wollen. Und wichtig ist ihm auch, dass im Hof nur behutsam eingegriffen wird, dass beispielsweise kein großer Stromkasten mitten reingesetzt wird und ähnliches.

Vieles hat Kresse selbst angeschafft. Lampen und Infotafeln beispielsweise. Aber er hat nun alles an die Stadt übertragen, berichtet er, das ist am einfachsten.

i Zwei Brunnen dominieren den Hof, der vordere ist gleichzeitig eine Skulptur. Doris Schneider

Und es geht voran: Bei einem Treffen mit Zuständigen des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen konnten wichtige Dinge angesprochen werden, und nun hat Wolf-Dieter Kresse auch die Info von Baudezernent Andreas Lukas bekommen, dass die Stadt die Verantwortung für alle im Hof vorhandenen Gegenstände übernimmt, schreibt Kresse in einer Mail an einige Mitstreiter und an unsere Zeitung.

„Im Wesentlichen sind das die verschiedenen Lampen, die dem Hof ab der Dämmerung ein ganz besonderes Flair verleihen“, sagt er. Aber auch die Infotafeln dürfe man nicht vergessen: Auf großen Tafeln am Hofrand ist detailliert die römische Geschichte Koblenz’ verzeichnet.

i Tafeln mit historischen Erklärungen sind aufgestellt, auch das ist alles in Eigenregie passiert. Doris Schneider

„Damit erhält Koblenz auf Dauer einen Ort, an dem die Besucher sich über wichtige Teilbereiche der Koblenzer Geschichte in aller Muße informieren können, eine gute Gastronomie tut dann noch ihr Übriges“, so Kresse weiter. Aber er hat noch ein Anliegen: Das Thema Wasser und Brunnen brennt ihm auf den Nägeln, „wo, wenn nicht im Brunnenhof, sollte man diesen Bereich für Koblenz darstellen?“, fragt er.

„In allen Zeiten benötigten die Menschen Wasser, und Koblenz, mit seinen zwei Flüssen, hatte es ja, aber nicht auf dem Altstadthügel, wo man schon immer geschützt wohnte. Also musste man Brunnen graben, Zisternen bauen, Wasserleitungen legen“, führt Kresse aus. „Über all dies sollte man im Brunnenhof auf dem Altstadthügel informieren, eine lohnende Aufgabe für die kommende Zeit.“

i Das Innere des einen Brunnens ist etwas mysteriös. Denn zwei Fässer sind auf dem Grund zu sehen. Doris Schneider

Wer weiß mehr zum Thema Wasser?

Der Ziehbrunnen, der in dem Innenhof zwischen Mehlgasse und Florinspfaffengasse gefunden wurde, sah früher nicht so aus, wie er nun da steht. Er war ein reines Gebrauchsobjekt, um die Menschen mit Wasser zu versorgen, zuerst mit Eimern, dann später sicher mit einer Pumpe, berichtet Wolf-Dieter Kresse.

„Wir, eine Gruppe historisch interessierter Bürger, wollen die Funktion der Wasserversorgung in Koblenz an diesem Objekt wieder sichtbarer machen und suchen nach Informationen zu diesem Thema“, so Kresse. Über Antworten auf einige Fragen würden sich die Altstädter freuen, beispielsweise: Wo gibt es zum Beispiel noch solche Pumpen?, Wer hat alte Bilder zum Thema Wasser in Koblenz? Und Kresse wirft weitere Fragen auf: „Woher bekamen die Römer ihr Wasser für die Bewohner von Confluentes? Mit Eimern aus Brunnen, Zisternen? Wohl kaum! Gab es eine Wasserleitung aus dem Stadtwald/Karthause?“

Die Altstädter würden sich über Hinweise freuen, per E-Mail an hwdkresse@outlook.de