Starbucks hat eröffnet Der Kaffee fließt im Gewerbepark Mülheim-Kärlich Eva Hornauer 15.12.2025, 12:00 Uhr

i Im Dezember 2025 statt erst 2026: Der Starbucks im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat nun offiziell eröffnet. Eva Hornauer

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es nun eine neue Anlaufstelle für Kaffee-Spezialitäten: Starbucks hat seine Filiale an der Industriestraße offiziell eröffnet. Das sind die Besonderheiten.

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat ein neues Geschäft eröffnet: Starbucks. Kurz vor der Eröffnung für die Kundschaft um 11 Uhr feierte die Belegschaft am Montag noch intern mit Kuchen. Zuvor habe man seit 7 Uhr alles vorbereitet, wie Petra Peuser, die als regionale Direktorin von Starbucks für die Filiale mitverantwortlich ist, im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.







