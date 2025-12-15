Der Kaffee fließt im Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich gibt es nun eine neue Anlaufstelle für Kaffee-Spezialitäten: Starbucks hat seine Filiale an der Industriestraße offiziell eröffnet. Das sind die Besonderheiten.
Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat ein neues Geschäft eröffnet: Starbucks. Kurz vor der Eröffnung für die Kundschaft um 11 Uhr feierte die Belegschaft am Montag noch intern mit Kuchen. Zuvor habe man seit 7 Uhr alles vorbereitet, wie Petra Peuser, die als regionale Direktorin von Starbucks für die Filiale mitverantwortlich ist, im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.