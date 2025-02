So geht’s in Neuendorf weiter Der Hüttchensbaum am Rhein soll Nachfahren bekommen 02.02.2025, 13:00 Uhr

i Die Krone des Hüttchensbaums wird in Kürze radikal zurückgeschnitten, damit der Baum so lang wie möglich zusammenhält und nicht auseinanderbricht. Katrin Steinert

Der kranke Hüttchensbaum in Koblenz-Neuendorf ist für die Menschen im Stadtteil ein Wahrzeichen, mit dem sie persönliche Geschichten verbinden: erste Küsse, Verstecken spielen, Treffen am Rhein. Nun ist klar: Er soll auf besondere Weise weiterleben.

Was wäre, wenn der uralte Hüttchensbaum in Koblenz-Neuendorf, der angeschlagen am Rheinufer steht, gar nicht sterben würde, sondern in Form von Nachkommen weiterleben könnte? Diese Hoffnung zumindest haben die Baumpfleger rund um Stephan Dally.Der Baummanager der Stadt berichtet auf Anfrage unserer Zeitung, dass aus dem 213 Jahre alten, gewachsenen Riesen, besser gesagt aus seinen Ästen, Vermehrungsmaterial für Steckholz gewonnen werden soll.

