Herbstglühen an der Festung Der Himmel über Koblenz hängt voller bunter Ballone Alexej Zepik 28.09.2025, 15:00 Uhr

i Der Ballon eines Teams steigt langsam auf, während die letzten Teilnehmer noch schnell an Bord steigen. Alexej Zepik

Nicht nur über den Wolken fühlt sich die Freiheit grenzenlos an, auch unter den Wolken: Die Fahrten mit Heißluftballonen bringen vielen Menschen am Wochenende in Koblenz eine Genusstunde. Unser Reporter war dabei.

Aufgereiht liegen die bunten Ballone auf der Wiese am Festungspark in Koblenz, etliche Zaungäste haben sich am Wochenende zu mehreren Terminen versammelt, um beim „Herbstglühen“ zuzuschauen. Und auch unten im Tal werden die bunten Kugeln später von vielen Menschen mit Augen und Handykameras verfolgt.







