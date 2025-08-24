Viele schwitzen und stemmen im Fitnessstudio – aber manchmal muss das gar nicht sein. Auch umsonst und draußen gibt es in Koblenz viele Sportmöglichkeiten wie den guten alten Trimm-dich-Pfad im Stadtwald.

Wer das Laubachtal hochfährt, der bemerkt an warmen Sommertagen schnell den Unterschied. Während unten an der B9 bereits um 10 Uhr sommerliche Hitze herrscht, hält sich oben unter dem Blätterdach noch etwas morgendliche Kühle. Beste Bedingungen also, um eine Runde auf dem 1,9 Kilometer langen „Bleib-gesund-Pfad“ zu drehen.

i Klimmzüge werden an der 8. Station des "Bleib-gesund-Pfades" verlangt. Peter Karges

Anfang der 70er-Jahre erlebte die „Trimm-dich-Bewegung“, nicht zuletzt im Windschatten der 1972 in München stattfindenden Olympischen Spiele, in Westdeutschland einen Boom. Überall entstanden „Trimm-dich-Parcours“, so auch im Koblenzer Stadtwald. Vor einigen Jahren ist der Parcours, der am Parkplatz „Lichte Eichen“ Start und Ziel hat, erneuert worden. Jetzt heißt die Strecke „Bleib-gesund-Pfad“. Wir haben sie getestet.

Ausfallschritt für die Wadenmuskeln

Die ersten 7 der insgesamt 13 Stationen sind dem Aufwärmen gewidmet. Die Wadenmuskulatur wird im Ausfallschritt gedehnt, der Oberschenkel, indem man einen Fuß mit der Hand nach hinten hochzieht, und für die Rückenmuskulatur muss man, auf einem Holzblock sitzend, sich nach vorne beugen. Kraft ist hierfür kaum vonnöten, die zwitschernden Vögel sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre.

An den nächsten Stationen jedoch kommt der Bizeps ins Spiel. Klassische Reckstangen fordern zu Klimmzügen auf, und an einer Stange in Hüfthöhe soll man sich von Bodenhöhe hochziehen. Hier ist Kraft in den Oberarmen gefragt.

i Vielleicht die anstrengendste Station: 38 Stufen auf dem "Bleib-gesund-Pfad". Wer sie hochsprintet und oben noch Luft hat, der hat eine gute Kondition. Peter Karges

Von der Wegeführung fällt der „Bleib-gesund-Pfad“ in diesem Teil in ein Seitental. Der Abstieg ist die Voraussetzung für die nächste Station: ein Treppenlauf mit 38 Stufen. Es ist die anstrengendste Station. Kurz zuvor hat man allerdings die Möglichkeit, sich an einem Kneippbecken zu erfrischen. Es ist gerade mal 20 Meter entfernt.

Mit ein paar weiteren Übungen für die Rücken-, Bauch sowie Gesäßmuskulatur endet der „Bleib-gesund-Pfad“, den man bequem innerhalb einer halben Stunde absolvieren kann. Eine sportliche Auszeit vom Alltag in herrlicher Natur, nur ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.