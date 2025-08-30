Das Wasser im Traubenbrunnen in Güls sprudelt wieder klar, nachdem es Mitte August plötzlich grünlich verfärbt war. Zu dem Grünstich kam es wegen einer Vermehrung von Algen, die durch die Hitze und fehlende Chlorungen begünstigt wurde.

Aus dem Traubenbrunnen an der Planstraße im Herzen von Güls sprudelt seit Kurzem wieder klares Wasser. Zuvor hatte das Wasser im Brunnen eine grüne Verfärbung angenommen.

Eine Erklärung für den Grünstich war, dass die Hitze und die intensive Sonneneinstrahlung eine Vermehrung von Algen begünstigte. Die Stadt Koblenz räumte allerdings ein, dass zuletzt zusätzlich auch die wöchentliche Chlorung fehlte. Reparaturen an Brunnen in der Innenstadt und am Wasserspielplatz hätten dazu geführt, dass zu wenig Personal verfügbar gewesen sei, um die normalerweise wöchentlichen Routinekontrollen vorzunehmen, teilte die Stadt mit.

Wasser wurde ausgetauscht und gechlort

Die Stadt habe die Verfärbung bei einer nachgeholten Routinekontrolle festgestellt und umgehend Gegenmaßnahmen vorgenommen, heißt es vonseiten der Stadt. Das Wasser im Brunnen und im Wasserreservoir wurde ausgetauscht. Um eine erneute Vermehrung von Algen zu verhindern, wurde das frische Wasser gechlort.

Christopher Bündgen, der Vorsitzende der Koblenzer Grünen, wies in einer Pressemitteilung auf die Verfärbung des Brunnenwassers hin und berichtete, dass die Kontrolle des Wassers kurz nach seinem Anruf bei der Stadt erfolgt sei. Außerdem schlägt er ein jährliches Fest zu Ehren des Brunnens am Plan vor, da dieser ein Stück „Gülser Identität“ darstelle.

i Der Dorfbrunnen stellt ein Stück Gülser Identität dar. Mirco Klein

Der Brunnen wurde im Juni 1989 in Betrieb genommen, nachdem sich die Gemeinde einen solchen für den Dorfplatz mitten im Ort gewünscht hat. Die flache Brunnenschale ist mit kleinen Reliefs verziert, die allesamt einen Bezug zu Güls haben. Sie zeigen die neue und die alte Kirche und die Gülser Brücke. Das Handwerkszeichen und Moselfischersymbole deuten auf typische Berufe in dem Ortsteil hin. Beim jährlichen Blütenfest verwandelt er sich in einen Weinbrunnen, der laut Christopher Bündgen Gäste von nah und fern begeistere.