Koblenzer Höhenretter
Der Feuerwehreinsatz an der Florinskirche in Bildern
Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter der Koblenzer Berufsfeuerwehr auf die Baustelle der Florinskirche in de
Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter der Koblenzer Berufsfeuerwehr auf die Baustelle der Florinskirche in der Altstadt ausrücken.
Ingo Beller

Es war ein spektakulärer Einsatz der Koblenzer Berufsfeuerwehr am Freitagabend: Der Sturm hatte für Schäden in luftiger Höhe an der Florinskirche gesorgt. Deshalb mussten die Höhenretter raufklettern. Die Bilder zum Einsatz.

Wegen des Sturms am Freitagabend mussten die Höhenretter der Koblenzer Berufsfeuerwehr auf die Baustelle der Florinskirche in der Altstadt ausrücken. Der Sturm hatte für Schäden auf der Baustelle gesorgt.Das teilte die Evangelische Kirchengemeinde Koblenz-Mitte mit und bedankte sich gleichzeitig bei den Einsatzkräften.

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