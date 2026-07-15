Es ist der 16. Juli 1976. Evelyn und Michael, beide noch 20, geben sich das Jawort. Dass sie dabei ein Stück Zeitgeschichte schreiben, ist ihnen gar nicht so bewusst. Michael ist der erste Koblenzer, der den Nachnamen seiner Frau annimmt.
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Bei Formularen und Anträgen war Michael Langstein wohl lange Zeit der einzige Koblenzer, der seinem Nachnamen ein „geborener“ hinzufügen musste. Denn er war laut einem Bericht der Rhein-Zeitung von vor 50 Jahren der erste Mann in Koblenz, der bei der Heirat den Nachnamen seiner Frau Evelyn annahm.