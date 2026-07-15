Hochzeit schreibt Geschichte
Der erste Koblenzer, der den Namen seiner Frau annahm
Am 16. Juli 1976 haben Evelyn Langstein und Michael, geborener Sylvestre-Bac, geheiratet. Der Koblenzer war der Erste in der Rhe
Am 16. Juli 1976 haben Evelyn Langstein und Michael, geborener Sylvestre-Bac, geheiratet. Der Koblenzer war der Erste in der Rhein-Mosel-Stadt, der den Nachnamen seiner Frau angenommen hat.
Quelle: Privatarchiv Langstein

Es ist der 16. Juli 1976. Evelyn und Michael, beide noch 20, geben sich das Jawort. Dass sie dabei ein Stück Zeitgeschichte schreiben, ist ihnen gar nicht so bewusst. Michael ist der erste Koblenzer, der den Nachnamen seiner Frau annimmt. 

Lesezeit 2 Minuten
Bei Formularen und Anträgen war Michael Langstein wohl lange Zeit der einzige Koblenzer, der seinem Nachnamen ein „geborener“ hinzufügen musste. Denn er war laut einem Bericht der Rhein-Zeitung von vor 50 Jahren der erste Mann in Koblenz, der bei der Heirat den Nachnamen seiner Frau Evelyn annahm.
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