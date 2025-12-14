„Der Enkeltrick“: Hier schlägt die Großmutter zurück

In der Premiere von „Der Enkeltrick“ im Theater am Ehrenbreitstein treffen eine Großmutter und ihr Enkel unter etwas anderen Umständen aufeinander: Manfred bekommt ein reiches Erbe in Aussicht gestellt, wenn er dafür die Leiche im Keller entsorgt.
Die Kriminalkomödie „Der Enkeltrick“ feierte am Wochenende im Theater am Ehrenbreitstein unter der Regie von Gabriel Diaz Premiere. Das Zweipersonenstück handelt von dem Besuch eines Enkels, gespielt von David Lenz, bei seiner Großmutter, gespielt von Annika Woyda.