Der Chef der Koblenzer Arbeitsagentur geht in Ruhestand

Als Chef der Koblenzer Arbeitsagentur stand Frank Schmidt in den vergangenen Jahren vor großen Herausforderungen. So blicken der scheidende Geschäftsführer und seine Nachfolgerin Stefanie Adam auf den Arbeitsmarkt der Region.

Staffelübergabe bei der Koblenzer Agentur für Arbeit, die für die Stadt Koblenz sowie die Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell zuständig ist:

Ende des Jahres geht Geschäftsführer Frank Schmidt in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Stefanie Adam.