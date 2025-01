Reiseziel Koblenz Der Campingplatz ist auch im Winter fast voll Alexander Thieme-Garmann 06.01.2025, 15:00 Uhr

i Eine Kette aus Wohnmobilen - auch rund um den Jahreswechsel ist der Campingpark in Lützel gut besucht. Alexander Thieme-Garmann

Camping mitten im Winter? Ja, offenbar: Zumindest mit Wohnmobil sind viele Reisende auch in der kalten Jahreszeit unterwegs. Beispielsweise ist der Platz am Deutschen Eck in Koblenz fast voll. Doch wer campt dort um diese Jahreszeit?

Auch im Winter lockt der Campingpark in Lützel Gäste an. Knapp 200 Stellplätze, eingeteilt in mehrere Kategorien, stehen den Nutzern hier zur Verfügung. Zwar sind die Kapazitäten des großflächigen Areals vis-à-vis dem Deutschen Eck nicht vollständig ausgeschöpft, doch in Anbetracht der kalten Jahreszeit immer noch gut belegt.

