Kicken für „en goode Zweck” steht am 12. Juni im Stadion Oberwerth auf dem Programm. Die Koblenzer Schängel Kultur präsentiert das „Benefiz Fußballspiel 2.0”. Zahlreiche Promis werden auf dem Rasen ihre Kick-Künste zeigen.

In zwei Mannschaften wird angetreten, Schlagerstar Vincent Gross leitet die Promi-Elf, TV-Moderator Jan Kunath die „Stars & Friends”. Namen wie Fußballlegende Nelson Valdez, FIFA-Weltschiedsrichter Markus Merk, Trainer Milan Sasic, Betreuer Gerrie Schoonewille, Sängerin Marry, DSDS-Halbfinalist Lukas Otte und viele mehr sind fest angemeldet und werden auf und neben dem Fußballfeld für sportliche Spannung und gute Unterhaltung sorgen.

Erstes Benefizspiel bringt 56.000 Euro zusammen

„Es wäre toll, wenn wir wie beim letzten Mal das Geld für eine komplette Schule zusammenbekommen würden”, sieht Dirk Crecelius, Vorsitzender der Koblenzer Schängel Kultur, dem Sport-Event optimistisch entgegen. Beim ersten Benefizspiel vor zwei Jahren konnte mit den Einnahmen von 56.000 Euro tatsächlich eine neue Schule in Paraguay realisiert werden. Übrigens in der Gegend, wo Fußballlegende Nelson Valdez aufgewachsen ist.

An eine Schuleröffnung in Kenia vor einigen Wochen erinnert sich Daniel Zimmer, Geschäftsführer der Koblenzer Schängel Kultur, sehr gut: „Das war ein sehr emotionaler Moment. Die Freude der 600 Kinder zu sehen, stellte wirklich einen unvergesslichen Eindruck dar.”

i Am 12. Juni werden zahlreiche Promis aus Sport und Entertainment im Koblenzer Stadion für den guten Zweck kicken. Das aktuelle T-Shirt wurde auf der Pressekonferenz vorgestellt. Wolfgang Lucke

„Fly & Help“-Gründer Reiner Meutsch bestätigte bei der Pressekonferenz, die im eSports Nürburgring an der B9 in Koblenz stattfand, dass Fly & Help nach wie vor eine der Vorzeige_Hilfsorganisationen Deutschlands ist. Das kommt nicht von ungefähr. „Jeder Spenden-Euro wird verbaut.” Meutsch kommt zudem persönlich für anfallende Verwaltungskosten auf.

Und man verlässt sich auf solide Partnerschaften. „Wir arbeiten vor Ort mit dort ansässigen Hilfsorganisationen zusammen”, erläuterte er die Praxis seiner Stiftung. „Die Schulen werden nach UN-Standards gebaut. Unsere Vereinbarung sieht dann vor, dass der Staat die Lehrer bezahlt, die Kommune anfallende Instandsetzungen.” Für die Kinder gibt es eine warme Mahlzeit am Tag, auch ein Grund für die Familien, ihren Kleinen den Besuch zu ermöglichen, die in der Regel die Schule für eine Zeit von neun Jahren besuchen.

Alle gemeinsam für den guten Zweck

Reiner Meutsch kam gerade von einer sechswöchigen Reise zurück, in deren Verlauf er 21 neue Schulen eröffnen konnte. Insgesamt besuchen zurzeit 220.000 Kinder die Schulen von Fly & Help. Im September wird in Sri Lanka die 1000. Schule eröffnet.

Einige der zukünftigen Kickerinnen und Kicker hatten es sich nicht nehmen lassen, bei der Pressekonferenz in Koblenz persönlich dabei zu sein. Sängerin Marry freut sich riesig auf das Fußballspiel: „Ich habe zwar noch nie Fußball gespielt, aber ich finde dieses Gemeinschaftserlebnis für den guten Zweck einfach toll.”

Reiner Meutsch selbst wird am Spieltag leider passen müssen, aber aus sehr gutem Grund: Der umtriebige Weltreisende in Sachen Fly & Help feiert dann einen runden Geburtstag – in kleiner Runde und ganz privat.