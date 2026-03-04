Sanierung am Rheinufer
Der Balkon am Augusta-Denkmal rückt ein Stück näher zum Rhein
Der "Balkon" liegt gegenüber dem Denkmal von Kaiserin Augusta.
Doris Schneider

Rettung für ein Koblenzer Wahrzeichen: Wegen massiver Wurzelschäden muss der beliebte Aussichtspunkt in den Rheinanlagen abgebaut und leicht versetzt neu errichtet werden. Ab Mai weicht das marode Mauerwerk den historischen Platanen aus.

Hinter dem Bauzaun türmen sich Pflastersteine und Erdhaufen, und wenn man genau hinschaut, sieht man auch die buchstäbliche Wurzel des Problems: Gegenüber vom Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Koblenzer Rheinanlagen ist der sogenannte Balkon einsturzgefährdet und durch den Bauzaun gesichert.

