Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz ist im Juli gestiegen. Das berichtet die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen. Zum Monatsende waren in der Stadt Koblenz 4437 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 173 mehr als vier Wochen zuvor. Vor einem Jahr waren noch 246 weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote steigt um 0,3 Punkte auf 6,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent. Im Landkreis Mayen-Koblenz waren Ende Juli 4956 Menschen arbeitslos gemeldet – 132 mehr als vor vier Wochen und 309 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Punkte auf 4,1 Prozent angestiegen, vor einem Jahr lag sie bei 3,9 Prozent. Dem Arbeitgeberservice der Agentur wurden in den vergangenen vier Wochen 335 zusätzliche offene Stellen aus der Stadt und 271 aus dem Landkreis gemeldet. Insgesamt gibt es bei der Arbeitsagentur damit aus der Region 2767 Stellenangebote. Vor einem Jahr waren es noch 3469.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der Sommerferien, gerade bei Jüngeren, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich.“

Frank Schmidt, Leiter der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der Sommerferien, gerade bei Jüngeren, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich“, erklärt Frank Schmidt, Leiter der Agentur. „Auch wenn Fachkräfte in vielen Branchen nach wie vor händeringend gesucht werden, finden nicht alle Auszubildenden direkt nach Abschluss ihrer Lehre eine Anschlussbeschäftigung. Einige melden sich außerdem arbeitslos, um die Zeit bis zum Studium zu überbrücken. Danach sollte die Arbeitslosigkeit spätestens im Oktober, wenn das Wintersemester beginnt, zurückgehen.“ Allerdings sei die Arbeitslosigkeit in und um Koblenz in diesem Sommer stärker gestiegen als in den vergangenen Jahren. Zeitgleich ist die Zahl der gemeldeten Stellenangebote weiter gesunken. „Wir sehen die Tendenzen schon seit einiger Zeit – für uns sind sie Zeichen dafür, dass Auswirkungen der globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, insbesondere die Unsicherheiten um Handelszölle, auch an Rhein und Mosel angekommen sind“, sagt Schmidt.

„In der Entwicklung der gemeldeten Lehrstellen haben wir in Stadt und Landkreis ein sehr unterschiedliches Bild“, berichtet der Agenturleiter. „Die Anzahl der Ausbildungsstellenangebote ist im Stadtgebiet im Vorjahresvergleich deutlich zurückgegangen, während sie im Landkreis stabil ist. Das liegt vor allem an unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten zwischen städtischem und ländlichem Raum.“ Waren im Kreis Mayen-Koblenz ursprünglich 958 Stellen gemeldet und damit zehn mehr als im Vorjahr, ist die Zahl der Ausbildungsangebote in der Stadt Koblenz deutlich zurückgegangen: um 247 auf 1067. Vor einem Jahr wurden noch 1314 Angebote gemeldet. Kurz vor dem offiziellen Beginn des Ausbildungsjahres 2025 waren noch 693 Stellen unbesetzt. Im gleichen Zeitraum suchten laut der Agentur in und um Koblenz noch 538 der ursprünglich 1784 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr.

