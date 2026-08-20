Mit einem riesigen Kran ist die Spitze der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt abgehoben worden. Denn sie ist in keinem guten Zustand. Auch am Donnerstag (20. August) bleibt die Straße Peter-Altmeier-Ufer gesperrt.
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Das Dach der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt schwebt durch die Luft: Mithilfe eines Autokrans ist am Mittwoch die Laterne abgenommen worden. „Für die aufwendigen Arbeiten kam ein Autokran zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Bauteil vorsichtig vom Gebäude gehoben und sicher zu Boden gebracht wurde“, so die Stadt auf Anfrage.