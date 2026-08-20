Straße an Mosel wird gesperrt
Der Alten Burg in Koblenz wird die Spitze abgenommen
Von der anderen Moselseite kann man beobachten, wie das Dachteil der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt am Kran schwebt.
Von der anderen Moselseite kann man beobachten, wie das Dachteil der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt am Kran schwebt.
Nina Borowski

Mit einem riesigen Kran ist die Spitze der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt abgehoben worden. Denn sie ist in keinem guten Zustand. Auch am Donnerstag (20. August) bleibt die Straße Peter-Altmeier-Ufer gesperrt. 

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Das Dach der Alten Burg in der Koblenzer Altstadt schwebt durch die Luft: Mithilfe eines Autokrans ist am Mittwoch die Laterne abgenommen worden. „Für die aufwendigen Arbeiten kam ein Autokran zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Bauteil vorsichtig vom Gebäude gehoben und sicher zu Boden gebracht wurde“, so die Stadt auf Anfrage.
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