Rhein, Mosel & Eifel im Advent Der alkoholfreie Weihnachtsdrink Martina Koch 18.12.2025, 06:00 Uhr

i Im festlichen Dunkelrot und Grün kommt dieser Drink mit Cranberrysaft daher. Martina Koch

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 18 steckt ein winterliches Rezept.

Glühwein ist der Klassiker zur Weihnachtszeit, doch nicht immer steht einem der Sinn nach einem alkoholischen oder einem Heißgetränk. Schließlich fällt inzwischen nicht mehr jeder Tag im Advent frostig kalt aus, und in der warmen Stube darf es auch mal ein eisgekühlter Drink sein.







