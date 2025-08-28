Die Koblenzer Fritsch-Kaserne, die ab 1937 für die deutsche Wehrmacht als Flakkaserne errichtet worden war, wird seit wenigen Wochen in großen Teilen abgerissen: Betroffen sind die Gebäude des ehemaligen Unterkunftsbereichs der Soldaten. Hier sollen bis zum Jahr 2032 etappenweise rund 750 Wohneinheiten für das neue Stadtviertel Ellinger Höhe entstehen.

Wer das Gelände der alten Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe in Koblenz vor dem Abriss (hier Mai 2025) über den Hauptzugang besuchte, steuerte geradewegs auf den flachen Kastellbau zu, in dem sich im rückwärtigen Flügel das Unteroffiziersheim befand. Rechts, weiter vorn im Bild, ist die alte Standortverwaltung zu sehen, und links sieht man das kleine Wäldchen, neben dem zwei der vier langen Fahrzeughallen standen. Katrin Steinert Im Mai stand auch das einsturzgefährdete Durchgangsportal des Kastellbaus noch. Dieses führte zum Innenhof und damit auch zum Eingang des Unteroffiziersheims. Katrin Steinert Der Kastellbau im Ausschnitt: Hier war schon lang kein Gast mehr unterwegs. Der Eingang zur ehemaligen "Kantine Wilbert", einer privat betriebenen Kneipe im Kastellbau der Fritsch-Kaserne, ist im Mai 2025 zugewuchert. Vor dem Zugang liegt ein abgesägter Stamm herrenlos herum. Und aus der Mauer wächst ein neuer Baum in Richtung Dach. Weiter links sieht man das weiße Eckhaus, in dem der Koblenzer Gastronom Joe Wilbert einen Teil seiner Kinderheit, Jugend und jungen Erwachsenenzeit verbrachte. Noch weiter links ist eines der Unterkunftsgebäude (Nummer 2) zu erkennen, in denen die Wehrdienstleistenden und Soldaten schliefen. Katrin Steinert Beim Pressetermin im Juli, als der Abriss bereits drei Wochen lief, war das Durchgangsportal des Kastellbaus schon abgerissen und man konnte problemlos durch den Innenhof hinweg aufs Unteroffiziersheim blicken. Das markante Schild über dem Eingang mit dem entsprechenden Namen war vorher abmontiert worden. Katrin Steinert So sah der Eingang zum "Uffz.-Heim" noch im Mai aus. Katrin Steinert Hier eine weitere Perspektive auf den Kastellbau samt Eckhaus, in dem oben Mitarbeiter der Kantine wohnten, und unten die Zubereitungsräume für die Speisen sowie das Büro untergebracht waren. Katrin Steinert Die Fritsch-Kaserne wird derzeit abgerissen. Dort einmal 750 Wohneinheiten entstehen. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH Der Koblenzer Gastronom Joe Wilbert hat jahrelang als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener in der Fritsch-Kaserne gelebt. Er wuchs in und neben der "Kantine Wilbert" auf, die seine Mutter betrieb. Im Mai begleitete unsere Redaktion den Koblenzer bei einem Besuch seines alten Zuhauses und damit einer Reise in die Vergangenheit. Katrin Steinert In dem Eckhaus wuchs der Koblenzer Joe Wilbert auf, wie er bei dem Besuch im Mai erzählte. Da hatte das Gebäude noch Fenster und Türen. Katrin Steinert Nackt: So sieht das ehemalige Eckwohnhaus der Familie Wilbert wenige Monate nach Joe Wilberts Besuch aus, als die BPD es Mitte August auf Anfrage unserer Redaktion fotografiert. Der Abriss stand bald bevor. Katrin Steinert 1 / 10

Der Abriss auf der Niederberger Höhe schreitet dabei seit Ende Juni zügig voran, wie man auf den Bildern erkennen kann. Diese wurden vom Projektträger, namentlich die BPD Immobilienentwicklung, auf Nachfrage unserer Redaktion angefertigt. Der Autorin ist es nicht gestattet, die Baustelle zu betreten.

Die vier alten langen Fahrzeughallen schwingen sich im Bogen ins Gelände. Sie bestehen aus aneinandergereihten Einzelräumen. Die Aufnahme stammt von Mai 2025. Katrin Steinert Die Abschnitte der Hallen haben hohe Metalltore, die wiederum Zugangstüren beinhalten, wie die Aufnahme von Mai zeigt. Katrin Steinert Beim offiziellen Pressetermin zum Abriss, der im Juli stattfand, war zu erkennen, dass die Fahrzeughallen schon entkernt worden waren und die ganzen Metalltüren entfernt wurden. Katrin Steinert Hier sieht man das kleine Wäldchen, das sich beim Hauptzugang zum Kasernen-Gelände auf der linken Seite befindet. Auf diesem Bild von Juli erkennt man, dass nebendran zwei der langen Hallen lagen. Katrin Steinert Auf diesem Bild vom Juli 2025 ist noch mal ein Teil des Wäldchen mit einem Teil der Hallen zu sehen. Katrin Steinert Mittlerweile ist ein Großteil der insgesamt vier Fahrzeughallen angerissen, wie das Bild vom 22. August 2025 zeigt, das durch den Bauzaun hindurch aufgenommen wurde. Katrin Steinert Hier sind die Hallen bereits verschwunden (22. August 2025), und man hat einen freien Blick auf das Unterkunftsgebäude 2. Katrin Steinert Beim Abriss wird Wasser eingesetzt, damit das Abbruchmaterial nicht so viel Staub abgibt, wie ein Bild der BPD von August 2025 zeigt. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH Adrian Jukic, Leiter des BPD-Regionalbüros, erklärt auf dem Geländeplan beim offiziellen Pressetermin im Juli, welches der Gebäude hier abgerissen wurde. Daneben entstand mittlerweile (August 2025) die neue Bauzufahrt zum Gelände, an deren Stelle später auch die Erschließungsstraße des Wohnviertels entsteht. Katrin Steinert Hier ist die neue Baustellenzufahrt von der Niederberger Höhe abgehend zu erkennen. Linker Hand wurden die Unterkunftsgebäude plattgemacht. Weiter hinten sieht man, dass auch die Dächer einiger Gebäude bereits bearbeitet/abgedeckt wurden. Asbest soll hier -- wie damals nicht unüblich - verbaut worden sein. Katrin Steinert Auf diesem Bild von August erkennt man hinten das Unterkunftsgebäude 4 und links an der Seite die aufgetürmten Abbruchmaterialien. Diese stammen unter anderem von den zu weiten Teilen bereits abgerissenen Fahrzeughallen. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH Die abgedeckten Dächer sind auf dem Bild von August gut zu erkennen. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH Hier mal ein anderer Blick auf die entkernten Hallen, die von diesem Standpunkt aus im Juli noch den Blick auf die Unterkunftsgebäude verstellten und wenige Wochen später verschwunden waren. Katrin Steinert 1 / 13

Die Rückbauarbeiten haben aus logistischen Gründen in der Mitte (Fahrzeughallen) und im vorderen Teil des Geländes entlang der Straße Niederberger Höhe (Unterkunftshäuser) begonnen. So wurde Platz geschaffen, um Abrissmaterial sortieren und lagern zu können sowie Abstell- und Arbeitsflächen für die großen Baumaschinen zu erhalten.