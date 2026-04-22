Deutliche Kritik an Partei Dennis Feldmann tritt aus Koblenzer SPD-Vorstand aus Jan Lindner 22.04.2026, 16:14 Uhr

i Der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann ist aus dem Parteivorstand zurückgetreten. Designraketen GmbH/ DB Sonic Media Artur Gruber

Dennis Feldmann war mehr als zehn Jahre Mitglied des Koblenzer SPD-Kreisvorstands. Kürzlich wurde er wiedergewählt – und trat wenige Tage später zurück. Seinen Schritt begründet er mit deutlicher Kritik an seinen ehemaligen Mitstreitern.

Das ausführliche Rücktrittsschreiben ging per E-Mail nach Lützel, in die Südliche Vorstadt, nach Mainz und Berlin: Am Dienstag hat der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann seinen Rückzug aus dem Vorstand des Stadtverbands angekündigt und auch das Amt als Lützeler SPD-Ortschef niedergelegt.







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