Deutliche Kritik an Partei
Dennis Feldmann tritt aus Koblenzer SPD-Vorstand aus
Der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann ist aus dem Parteivorstand zurückgetreten.
Der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann ist aus dem Parteivorstand zurückgetreten.
Designraketen GmbH/ DB Sonic Media Artur Gruber

Dennis Feldmann war mehr als zehn Jahre Mitglied des Koblenzer SPD-Kreisvorstands. Kürzlich wurde er wiedergewählt – und trat wenige Tage später zurück. Seinen Schritt begründet er mit deutlicher Kritik an seinen ehemaligen Mitstreitern. 

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Das ausführliche Rücktrittsschreiben ging per E-Mail nach Lützel, in die Südliche Vorstadt, nach Mainz und Berlin: Am Dienstag hat der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann seinen Rückzug aus dem Vorstand des Stadtverbands angekündigt und auch das Amt als Lützeler SPD-Ortschef niedergelegt.

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