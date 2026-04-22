Dennis Feldmann war mehr als zehn Jahre Mitglied des Koblenzer SPD-Kreisvorstands. Kürzlich wurde er wiedergewählt – und trat wenige Tage später zurück. Seinen Schritt begründet er mit deutlicher Kritik an seinen ehemaligen Mitstreitern.
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Das ausführliche Rücktrittsschreiben ging per E-Mail nach Lützel, in die Südliche Vorstadt, nach Mainz und Berlin: Am Dienstag hat der Koblenzer SPD-Politiker Dennis Feldmann seinen Rückzug aus dem Vorstand des Stadtverbands angekündigt und auch das Amt als Lützeler SPD-Ortschef niedergelegt.