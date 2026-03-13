Schließung ist abgewendet
Den Gülsern ist ihr Heimatmuseum wichtig
Conny Gottschalk und Jens Kowalke vom Gülser Heimatmuseum sind glücklich: Es geht weiter, es gibt genügend Interessenten, die in
Conny Gottschalk und Jens Kowalke vom Gülser Heimatmuseum sind glücklich: Es geht weiter, es gibt genügend Interessenten, die in einem neuen Vorstand mitarbeiten möchten.
Doris Schneider

Manchmal merkt man erst, wie viel einem etwas bedeutet, wenn es verloren zu gehen droht. So könnte es auch mit dem Heimatmuseum im Koblenzer Stadtteil Güls sein. Eine Schließung drohte – doch nun geht es doch weiter. Ende gut, alles gut.

Lesezeit 1 Minute
Nein, das wollen die Gülser nicht. Auf keinen Fall. Auf ihr Heimatmuseum möchten sie nicht verzichten. Müssen sie nun offenbar auch nicht, wie die neueste Entwicklung zeigt.Dass das Museum in der Gulisastraße möglicherweise vor dem Aus steht, wurde vor ein paar Tagen in unserer Zeitung veröffentlicht.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren