Schließung ist abgewendet Den Gülsern ist ihr Heimatmuseum wichtig Doris Schneider 13.03.2026, 12:00 Uhr

i Conny Gottschalk und Jens Kowalke vom Gülser Heimatmuseum sind glücklich: Es geht weiter, es gibt genügend Interessenten, die in einem neuen Vorstand mitarbeiten möchten. Doris Schneider

Manchmal merkt man erst, wie viel einem etwas bedeutet, wenn es verloren zu gehen droht. So könnte es auch mit dem Heimatmuseum im Koblenzer Stadtteil Güls sein. Eine Schließung drohte – doch nun geht es doch weiter. Ende gut, alles gut.

Nein, das wollen die Gülser nicht. Auf keinen Fall. Auf ihr Heimatmuseum möchten sie nicht verzichten. Müssen sie nun offenbar auch nicht, wie die neueste Entwicklung zeigt.Dass das Museum in der Gulisastraße möglicherweise vor dem Aus steht, wurde vor ein paar Tagen in unserer Zeitung veröffentlicht.







