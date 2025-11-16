Workshop in Rhein-Mosel-Halle Demokratiefest in Koblenz: Thema Migration bewegte Wolfgang Lucke 16.11.2025, 15:30 Uhr

i "Migration bewegt Koblenz": Dieser Workshop sorgte auf dem zweiten Fest der Demokratie in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz für tiefgründige Diskussionen. Teil des Workshops waren (von links): Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne), MdL, Moderatorin Beatrix Sieben, Institut ISSO, Josef Oster (CDU), MdB. Wolfgang Lucke

Migration im Mittelpunkt, ein Publikum mit klaren Sorgen, Politiker mit deutlichen Positionen: Auf dem zweiten Fest der Demokratie in Koblenz sorgte ein Workshop für tiefgründige Gespräche. Darum ging es.

Migration ist bundesweit immer noch das Aufreger-Thema Nummer eins, so auch in Koblenz, wie sich beim Workshop „Migration bewegt Koblenz” im Rahmen des Demokratiefestes zeigte. Josef Oster (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB), Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne), Mitglied des Landtages (MdL), und Moderatorin Beatrix Sieben, Institut ISSO, vertraten zwar unterschiedliche Sichtweisen, stimmten bei einigen Einschätzungen aber überein. ...







