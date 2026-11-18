Breites Programm in Koblenz Demokratiefest: Besucher informieren und vernetzen sich 18.11.2026, 07:00 Uhr

i Über 80 Vereine, Initiativen und Organisationen aus Koblenz und Umgebung präsentierten sich auf dem Fest der Demokratie mit einem eigenen Infostand. Alexander Thieme-Garmann

Beim Fest der Demokratie am Samstag in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle haben viele Vereine, Gruppen, Parteien sich vorgestellt und das Treffen auch genutzt, um festere Kontakte zu knüpfen. Hier sind Bilder vom Fest.

Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte – das sind die drei zentralen Ziele, für die das Fest der Demokratie in Koblenz auch mit seiner dritten Auflage steht. Mehr als 80 Programmpunkte gab es am Samstag, 14. November, in der Rhein-Mosel-Halle. Viele Gruppen und Vereine stellten sich vor und nutzten auch selbst die Möglichkeit, sich zu vernetzen.







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