Koblenzer Klimaklägerin dabei Demo soll vor der Wahl Blick auf den Klimaschutz lenken 12.02.2025, 16:30 Uhr

i Fridays for Future ruft am Freitag zum Klimastreik auf. Auch im September hatte ein Streikaufruf der Bewegung Hunderte Menschen in Koblenz auf die Straße gebracht. Sascha Ditscher

Fridays for Future will vor der Wahl den Klimaschutz in den Fokus rücken – und ruft für Freitag zum bundesweiten Klimastreik auf. Auch in Koblenz gehen Menschen auf die Straße. Mit dabei ist Klimaklägerin Mareike Bernhard. Das sind ihre Beweggründe.

Fridays for Future ruft für diesen Freitag, 14. Februar, zum bundesweiten Klimastreik auf. In Koblenz gehen die örtliche Fridays-for-Future-Gruppe sowie das Klimabündnis Koblenz gemeinsam auf die Straße. Mit der Demo soll das Thema Klimaschutz kurz vor der Wahl in den Fokus gerückt werden.

