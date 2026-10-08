Reaktion auf Sachsen-Anhalt Demo in Koblenz: „Keine Macht für Rechtsextreme“ 08.10.2026, 15:29 Uhr

i Auf dem Koblenzer Münzplatz findet am Samstag eine Demo statt unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit – Keine Macht für Rechtsextreme“. Alexej Zepik

Die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt hat bundesweit für Bestürzung gesorgt. Als Reaktion darauf findet auch in Koblenz am Samstag eine Demo statt. Veranstalter ist SPD-Politiker Thorsten Rudolph.

Die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt hat bundesweit für Bestürzung gesorgt. Auch in Koblenz. Als Reaktion darauf findet am Samstag, 10. Oktober, um 11 Uhr auf dem Münzplatz eine Demo statt unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit – Keine Macht für Rechtsextreme“.







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