Neue Aktive dringend gesucht Dem Gülser Heimatmuseum droht das Aus Doris Schneider 06.03.2026, 08:41 Uhr

i Conny Gottschalk und Jens Kowalke vom Vorstand im Gülser Heimatmuseum. Die Wand ist Teil der Ausstellung zu 1250 Jahre Güls. Ob und wenn ja wie es mit dem Museum weitergeht, ist gerade völlig offen. Doris Schneider

Ein roter Faden zieht sich durch die aktuelle Ausstellung im Gülser Heimatmuseum zur 1250-jährigen Geschichte des Ortes. Wie ein roter Faden zieht sich indes auch das Thema Suche nach einem neuen Vorstand durch die Vereinssitzungen. So ist der Stand.

Was hier im Gülser Museumsverein gerade passiert, ist fast schon exemplarisch für die Situation vieler Vereine in den Stadtteilen und Orten in der Region: Engagierte Vorstandsmitglieder kündigen an, aufzuhören, aus verschiedenen Gründen – und damit steht die Zukunft des Vereins, in diesem Fall des ganzen Heimatmuseums, auf der Kippe.







