Ein roter Faden zieht sich durch die aktuelle Ausstellung im Gülser Heimatmuseum zur 1250-jährigen Geschichte des Ortes. Wie ein roter Faden zieht sich indes auch das Thema Suche nach einem neuen Vorstand durch die Vereinssitzungen. So ist der Stand.
Lesezeit 4 Minuten
Was hier im Gülser Museumsverein gerade passiert, ist fast schon exemplarisch für die Situation vieler Vereine in den Stadtteilen und Orten in der Region: Engagierte Vorstandsmitglieder kündigen an, aufzuhören, aus verschiedenen Gründen – und damit steht die Zukunft des Vereins, in diesem Fall des ganzen Heimatmuseums, auf der Kippe.