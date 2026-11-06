Brief von Rhenser im Meer Davids Flaschenpost reist meilenweit durch die Nordsee Annika Wilhelm 06.11.2026, 13:00 Uhr

i Der 13-jährige David S. aus Rhens warf im Sommerurlaub eine Flaschenpost ins Meer. Sie reiste mehr als 200 Kilometer durch die Nordsee und wurde von verschiedenen Menschen gefunden, die ihm Postkarten schrieben oder sich auf seinem Brief ebenfalls verewigten. Annika Wilhelm

David rechnet nicht damit, dass seine Flaschenpost so viele Reaktionen bekommt: Seit er sie in die Nordsee geworfen hat, wurde sie von mehreren Menschen gefunden, an völlig unterschiedlichen Stellen. Eine Finderin bittet unsere Redaktion um Hilfe.

Als David eine Flaschenpost ins Meer warf, ahnte er nicht, wie viele Menschen sie finden würden. Der 13-Jährige war Mitte Juli im Sommerurlaub mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester. Auf ihrem Segelboot reiste die Familie von Nordseeinsel zu Nordseeinsel.







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