David rechnet nicht damit, dass seine Flaschenpost so viele Reaktionen bekommt: Seit er sie in die Nordsee geworfen hat, wurde sie von mehreren Menschen gefunden, an völlig unterschiedlichen Stellen. Eine Finderin bittet unsere Redaktion um Hilfe.
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Als David eine Flaschenpost ins Meer warf, ahnte er nicht, wie viele Menschen sie finden würden. Der 13-Jährige war Mitte Juli im Sommerurlaub mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester. Auf ihrem Segelboot reiste die Familie von Nordseeinsel zu Nordseeinsel.