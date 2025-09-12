Viele Koblenzer sagen: „Der Langner macht eh wieder das Rennen“. Diese Sicht findet der amtierende Oberbürgermeister gefährlich. Im Porträt geht es außerdem um Stadtentwicklung, um Kuscheleien im Haustürwahlkampf – und um Langners Sicht auf Führung.

Es ist ein regnerischer Vormittag, Tropfen prasseln auf die Koblenzer Altstadt hernieder. David Langner ist mit Schirm, leger-schickem Jackett und guter Laune zum Pressetermin gekommen, um über seine neuerliche Kandidatur als Koblenzer Oberbürgermeister zu sprechen. Man sollte sich nichts vormachen: Die Wassersäule seines Regenschirms und der Schnitt seines Jacketts sind im Wahlkampf eher nachrangig. Im Fokus der Aufmerksamkeit seiner Gesprächspartnerinnen und -partner dürften hingegen immer mal wieder seine Knöchel stehen, oder besser: Der Stoff, der sie umhüllt.

An diesem Dienstagvormittag trägt der Oberbürgermeister Ringelsocken in gediegenen Tönen. Auf Regenbogensocken hat der 49-Jährige verzichtet. Das Biocafé und Bistro Pfefferminzje, das er sich für das Gespräch ausgesucht hat, ist eher kein Ort, an dem es notwendig ist, ein „Zeichen“ zu setzen. Eher ist es an diesem Dienstag der Ort für einen dampfenden Tee. Für ein Gespräch darüber, wie Langner die Stadt in den kommenden acht Jahren weiter voranbringen möchte. Und auch für ein wenig Reflexion über die vergangenen Wochen.

Statement gesetzt und trotzdem da

Es ist wohl das Bild des Wahlkampfes: Langner, mit seinen bunten Socken beim Empfang der Koblenzer CDU neben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Kritik gab es, viel davon angestoßen von den Koblenzer Grünen, wegen des Veranstaltungsortes in den Räumen der Compugroup. Diese gründete Frank Gotthardt, der wiederum auch das rechtspopulistische Portal Nius mitfinanziert. Bei der CDU zeigte man sich über die Kritik am Veranstaltungsort verwundert. Der Empfang finde, und das bei Weitem nicht zum ersten Mal, in den Räumen eines starken Koblenzer Unternehmens statt, das auch hier Gewerbesteuern zahlt – so war es von Christdemokraten zu hören. Langner entschied sich, trotz der öffentlichen Debatte hinzugehen, aber Knöchel und Füße in Regenbogenfarben zu hüllen.

i Das Pfefferminzje in Koblenz liegt in der Mehlgasse. David Langner ist hier gern zu Gast. Alexej Zepik

„Ich gehe als Oberbürgermeister jedes Jahr zu diesem Empfang, aber in diesem Jahr habe ich schon überlegt: Wie kann ich ein Zeichen setzen?“, erklärt er. Dass er überhaupt da war, gefiel in linken und grünen Kreisen nicht jedem, er hätte ja dem Empfang fernbleiben können. Aber im Großen und Ganzen tänzelte Langner mit seinem bunten Beinkleid gut an dieser politischen Klippe entlang, ohne abzustürzen. Über den Erfolg der Aktion – die Socken werden nun von den Koblenzer Grünen bundesweit verschickt – zeigt sich der amtierende Oberbürgermeister allerdings verwundert. „Das war ein gewisser Zufallstreffer.“ Er selbst habe nur positive Rückmeldungen zum „Regenbogen“ erhalten.

Das überparteiliche Momentum eines Amtes

Langners Umgang mit dem CDU-Empfang sagt viel darüber aus, wie er Politik macht, seine eigene Rolle sieht, wie er dabei strategisch und kommunikativ vorgeht. Einerseits ist da das überparteiliche Momentum seines Amtes. Bei einem der wichtigsten Termine der größten Ratsfraktion lässt er sich sehen, klar. Den politischen Instinkt, mit einigen Farbtupfern auch ein Signal ins eigene Lager auszusenden, hat er dennoch – ohne, das soll betont sein, in Abrede stellen zu wollen, dass David Langner Werte wie Toleranz und Vielfalt ein echtes Anliegen sind.

Langner ist Sozialdemokrat, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Die SPD, die Grünen und Einzelpersonen bis hin zum Koblenzer A-Promi Thomas Anders unterstützen ihn. Er gilt als einer, der mit fast allen klarkommt, der freundlich ist zu politischen Kontrahenten ebenso wie zum Kassierer im Supermarkt. Als einer, der meist besonnen vorgeht, und oft einigend wirkt – und das ist, so hört man es auch von politischen Mitbewerbern, keine schlechte Eigenschaft für den Oberbürgermeister. Kurz vor seinem Fünfzigsten – einen Tag vor der Wahl hat er Geburtstag – kommt mittlerweile eine Menge politische Erfahrung bei Langner dazu, zudem Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke, bis tief ins politische Mainz hinein.

„Ich bin kein Polterer. Das liegt nicht in meinem Naturell.“

– Oberbürgermeister David Langner

Kritiker finden ihn vielleicht gar ein bisschen zu nett, sie sagen, er sei einer, der viel weglächelt und manche Themen in der Stadt stärker hätte voranbringen müssen. Der zu viel moderiert und zu wenig vorangeht. Er solle mehr Führung zeigen. Es sind berechtigte Fragen: Wären dann einige Koblenzer Stadtentwicklungsthemen schon weiter? Wäre der Sportpark Oberwerth saniert? Gäbe es mehr Wohnraum? Müsste er das eine oder andere größere Thema stärker an sich ziehen? Wäre dann vielleicht etwas mehr Ruhe in derzeit streitgeplagten kommunalpolitischen Ratsumfeldern in Koblenz? Bei manchen Themen kann man konstatieren: Nein, so einfach ist es nicht. Bei anderen ist es schwer zu sagen.

Langner jedenfalls weist bei vielen Themen auch mal darauf hin, dass ein Oberbürgermeister immer in Systeme und Abhängigkeiten eingebunden ist und damit umgehen muss. Zumal es in Koblenz drei vom Stadtrat gewählte Dezernenten gibt, die große Fachbereiche verantworten, wenn auch der Oberbürgermeister in der Hierarchie über ihnen steht. Fragen zu seinem Führungsstil, der Art, wie er tickt, und ob das immer der richtige Ansatz ist, tut Langner jedenfalls nicht einfach ab, sondern überlegt, bevor er zwischen einigen Schlucken Tee antwortet.

„Ich bin kein Polterer. Das liegt nicht in meinem Naturell“, sagt er. „Keiner, der einfach ’Basta’ sagt, und dann wird das so gemacht.“ Er könne „schon auch einmal lauter werden“. Das sei allerdings kein Mittel, das er oft und öffentlich einsetze. Er finde es wichtig, dass auch nach einem Konflikt alle Seiten gesichtswahrend weitermachen könnten. Die Methode Langner, sie lässt sich wohl wie folgt zusammenfassen: Viele Gespräche, gerne zunächst informell, auch im Auge des Sturms stehend lächeln – und wenn Eskalation, dann höflich. „Am Ende zählt das Ergebnis, der Erfolg.“

An Erfolge anknüpfen

Erfolge gab es in den acht Jahren seiner ersten Amtszeit durchaus, an die will er anknüpfen. Die Kunst des wahlkämpfenden Amtsinhabers ist es ja immer, das bisher Geleistete nicht kleinzureden und dennoch zu zeigen, dass noch mehr drin ist. Gut geklappt habe – immer im Zusammenspiel mit dem Team im Rathaus und dem Stadtrat, wie er betont – etwa das Thema Radwegeausbau, den ÖPNV hat er vorangebracht.

Auch wurde viel in Schulen und Kitas investiert, in der Goldgrube entsteht ein achtgruppiges Vorzeigeprojekt als Neubau. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein im Zusammenspiel mit dem Landrat sei nun auf der Spur, sagt Langner. Es gibt durchaus auch hier kritische Stimmen an seinem Wirken – jahrelang wurde mit nur einem Partner, der Sana Kliniken GmbH, verhandelt, dann platzten die Gespräche. Immer wieder mussten Stadt und Landkreis Geld nachschießen. Aber für den Moment ist es ums GKM ruhiger geworden.

i David Langner will auf Erfolgen der vergangenen acht Jahre aufbauen. Alexej Zepik

Bei den städtischen Unternehmen, sagt Langner, habe man einige kluge Personalentscheidungen getroffen und sei dabei, vieles zukunftsfähig aufzustellen. Die Ausgründung der Solargesellschaft mit Stadtwerken und EVM nennt er als Beispiel. Die städtische Wohnbau wolle man beim Thema Wohnraum nun stärker in die Verantwortung nehmen. Und auch bei Veranstaltungen und dem Tourismus sei Koblenz stärker geworden, natürlich auch (die Methode Langner!) dank der starken Akteure in der Stadt, etwa in der Touristik und dem Kulturdezernat. „Wir haben viele spannende Veranstaltungen in der Stadt“, findet er und hebt die Blaue Stunde, das Weinfestival, die Uferbar hervor. „Koblenz kann auch cool!“

Gegen Langner treten in anderthalb Wochen Ernst Knopp (CDU, von der FDP unterstützt), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei, unterstützt von der Linken) an. Vor allem Hauptkontrahent Knopp bemüht sich, präsent zu sein, Themen zu setzen, den OB auch mal anzugreifen – im fairen demokratischen Rahmen, wie beide Kandidaten betonen. Dennoch ist die Stimmung vielerorts in der Stadt: Langner wird es doch eh wieder. Darin liegt natürlich eine Gefahr für ihn, das weiß er. Wer denkt, dass der Wahlausgang ohnehin schon gesetzt ist, bleibt eher zu Hause.

„Ich sage immer: Es ist schön, wenn man mir Glück wünscht. Aber ich sage auch, ich brauche kein Glück, ich brauche eure Stimmen!“ Er hoffe, dass er seine Unterstützer an die Urnen bekomme. „Vermutlich wird die Wahlbeteiligung niedriger werden als vor acht Jahren“, ergänzt er. Grund ist auch, dass die OB-Wahl für sich allein steht.

Ein OB im Haustürwahlkampf

Er ruht sich jedenfalls nicht auf seinem Amtsinhaberbonus aus. Langner, ohnehin sehr präsent, geht Klinken putzen, macht Haustürwahlkampf. „Dabei lerne ich auch noch einmal, was den Leuten wichtig ist.“ Oft kommt er derzeit ins Gespräch über Themen, die in den Stadtteilen drängen, die eben die Menschen wirklich beschäftigen – zuweilen wohl mehr als Socken und Seilrutschen. „Ich bin viel unterwegs.“

Viele schlechte Erfahrungen machte er bislang nicht. „Natürlich gibt es Leute, die sagen, dass sie mich nicht wählen, aber ich werde meist positiv empfangen, selbst wenn ich plötzlich vor der Tür stehe.“ Manchmal werde er, wenn auch von Leuten, die er schon kenne, auch einfach mal im Wahlkampf umarmt. „Das ist ermutigend, vor allem, wenn wir dann über Themen ins Gespräch kommen, die wichtig sind für unsere Stadt.“

Zur Person

David Langner wurde am 20. September 1975 in Koblenz geboren. Er lebt mit seiner Partnerin und deren zwei Kindern in Pfaffendorf. Er ist seit 2017 Oberbürgermeister von Koblenz, setzte sich im zweiten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Bert Flöck (CDU) durch. Langner hat Literatur- und Politikwissenschaften in Oldenburg, Marburg, und Mainz studiert. Bevor er Oberbürgermeister wurde, hatte er diverse Ämter und Funktionen unter anderem in der SPD inne, so war er Mitglied des Landtages und zuletzt Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz. Auch als Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat er bereits gewirkt. In seiner Freizeit geht David Langner gerne joggen oder widmet sich einem Buch – zuletzt las er John Irving.