Vier Männer, ein Ziel: David Langner (SPD, tritt parteilos an), Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) wollen Koblenzer Oberbürgermeister werden. Unsere Zeitung stellt die Kandidaten vor – diesmal: David Dasbach.

Es soll Menschen geben, die David Dasbach für einen Doppelgänger des Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner (SPD) halten. Oder für dessen kleinen Bruder. Es hätte auch fast so sein können. Denn: Die Mütter von Dasbach und Langner lagen einst im selben Zimmer in einem Koblenzer Krankenhaus. Dasbachs älterer Bruder und Langner wurden am selben Tag geboren. Einst wurde gescherzt, die beiden seien nach der Geburt vertauscht worden. Und jetzt, da schließt sich der Kreis, will David Dasbach neuer OB werden. Er tritt für Die Partei an, mit Unterstützung der Linken.

Als Treffpunkt mit unserer Zeitung hat der 46-Jährige die Atlas-Bar in der Koblenzer Altstadt unweit der Liebfrauenkirche gewählt: „Kneipe und Wohnzimmereinrichtung sind hier wunderbar kombiniert. Rodi ist der charmanteste Barkeeper von Koblenz, man fühlt sich hier immer wohl.“

Dasbach möchte das FDP-Bundestagsergebnis toppen

Seine Siegchance, das weiß Dasbach selbst, dürfte kaum vorhanden sein, die Aussicht, es in eine mögliche Stichwahl zu schaffen, ist sehr überschaubar. Der Lützeler sagt scherzhaft: „Ich hoffe, dass ich einige Nichtwähler aktivieren kann, und möchte mindestens das FDP-Bundestagsergebnis toppen.“ Bei den Zweitstimmen waren das 4,3 Prozent.

Er tritt dennoch an, er lässt sich von diesem enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand nicht abschrecken. Er sagt: „Ich muss finanziell auch privat drauflegen, es hat viel mit Idealismus zu tun.“ Der Wahlkampf läuft für Dasbach nebenher, er ist Gymnasiallehrer auf dem Asterstein und hat zwei kleine Kinder. In den Sommerferien konnte er den Aufwand noch ganz gut managen, zum Schulanfang „krachte es aber richtig. Ich habe unterschätzt, was alles auf einen einprasselt, habe keinen Sekretär und ein kleines, aber engagiertes Wahlkampfteam. Das sind lange Nächte.“ Insgesamt hängen von ihm 70 Plakate in ganz Koblenz, vornehmlich an Stellen, an denen viele Menschen vorbeikommen.

i David Dasbach in der Atlas-Bar, seiner Lieblingskneipe in Koblenz Alexej Zepik. -

Dasbach tritt vor allem aus zwei Gründen an: Als linker Kandidat möchte er dafür sorgen, dass das ganze Spektrum abgedeckt ist: Amtsinhaber Langner (tritt parteilos an) stuft Dasbach als „klassischen Kandidaten der Mitte“ ein, Ernst Knopp (CDU) als „konservativ“ und Markus Meixner (AfD) als Angehörigen des „rechtsextremen Spektrums“. Er sieht sich als progressives Gegengewicht zu den anderen Kandidaten. Und: „Als OB möchte ich mich auch für die Menschen einsetzen, die nicht mal ein Stimmrecht haben: Jugendliche und Zugezogene.“ Durch unkonventionelle Ideen will er versuchen, das soziale Miteinander zu stärken.

Der Familienvater sagt weiter: „Ich schätze Langners Arbeit weitgehend. Aber ich würde mir mehr Mut im sozialen und ökologischen Bereich wünschen, mehr innovative Projekte.“

Seine Kandidatur entstand aus einer Bierlaune heraus

Dasbachs Kandidatur entstand aus einer Bierlaune heraus, wie er sagt. Bei der Vorwahl habe er parteiintern 100 Prozent der Stimmen bekommen. Seine Partei, Die Partei, bei der Dasbach seit 2018 Mitglied ist, versteht sich als Satirepartei und wurde 2004 von Redakteuren des Titanic-Magazins gegründet. Dessen satirisches Level ist nach wie vor sehr hoch, was man längst nicht von allen Die-Partei-Politikern sagen kann. Pointen, Scherze und Wortspiele klingen hin und wieder bemüht und nicht so, wie sie sein sollen: geistreich-witzig.

Das weiß natürlich auch Dasbach. Er sieht sich ganz klar als Realpolitiker und war von 2001 bis 2005 Kreisvorsitzender der PDS, aus der später die Linke wurde. In der Studentenstadt Koblenz haben Linke und Die Partei eine gewisse Fanbasis: Bei der Kommunalwahl im Juni 2024 sind beide erneut mit je zwei Sitzen in den Stadtrat eingezogen und bilden weiterhin eine gemeinsame Fraktion.

„Kultur soll nicht das Sonntagsbrötchen sein, sondern tägliches Brot.“

David Dasbach

Gefragt nach seinen Top-drei-Themen für Koblenz, antwortet er: „Stadtentwicklung mit sozialer Teilhabe; Ökologie und Mobilität; kulturelles Leben und Kneipenszene.“ Er hat früher selbst in den Koblenzer Traditionskneipen und Locations Schiffchen und Circus Maximus gearbeitet und sagt: „Ich würde gerne niedrigschwelligere Angebote sehen für Leute, die kein großes Budget nicht haben. Die Angebote sollten sich alle leisten können.“ Kultur solle nicht das „Sonntagsbrötchen sein, sondern tägliches Brot“.

Er weiß, dass sich das kulturelle Leben stark in der Altstadt konzentriert und kann auch die Anwohner verstehen, die die Lautstärke nervt: „Wir sollten deshalb mehr in die Peripherie gehen, dort Hemmschwellen abbauen und in der Altstadt die Aussöhnung zwischen Anwohnern und Kneipenszene vorantreiben.“

Beim Thema Stadtentwicklung brauche es mehr Partizipation, meint Dasbach. Die Menschen müssten stärker eingebunden werden: „Die ganze Frustration, die Leute fühlen sich ohnmächtig, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht mitwirken können.“

Er bestätigt, dass sich in Lützel und Neuendorf schon einiges getan habe, auch durch die Initiativen vor Ort. Das sei enorm wichtig – denn: „Strukturschwache Bereiche gehen die ganze Stadt an. Wer die Schwachen stärkt, stärkt alle.“

In Sachen Ökologie und Mobilität fordert er: „Wir brauchen weniger Blech, dafür mehr Leben. Es ist dringend geboten, dass Koblenz bis 2035 klimaneutral wird.“ Er möchte die Themen Solardächer, Schwammstadt (es soll möglichst viel Regen- bzw. Oberflächenwasser aufgenommen werden) und Flächenentsiegelung weiter vorantreiben: „In Koblenz ist man schneller mit Ausreden als mit dem Rad. Dabei kostet Nichtstun langfristig noch mehr.“

Die Zeit drängt, sagt Dasbach, es brauche mehr Fahrradstraßen. Denn jedes Mal, wenn er durch die Innenstadt radelt, sei es „ein einziger Spießrutenlauf. Ich fahre regelmäßig Rad, dabei mag ich es in der Stadt nicht mal, aber es tut gut.“

Insgesamt, findet Dasbach, tut ihm auch der Wahlkampf gut. Auch wenn es stressig ist, seien die Tage und Wochen sehr lehrreich: „Ich versuche, eine gute Zeit zu haben. Der Spaß soll nicht zu kurz kommen.“

Kurzfragebogen:

1. Sitzen Sie lieber am Rhein oder an der Mosel – und warum? „Als Lützeler liebe ich beides, sitze aber lieber am Rhein mit der Grillwiese in Lützel und den Stufen an der Pfaffendorfer Brücke.

2. In welcher Koblenzer Kneipe haben Sie zuletzt ein Bier getrunken? „Im SK 2“

3. Welcher berühmte Koblenzer inspiriert Sie, ob historisch oder lebendig? „Bodo Illgner“

4. Welche Ihrer Eigenschaften befähigt Sie besonders dazu, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden? „Meine Unkonventionalität“

Persönliches: David Dasbach

David Dasbach (Die Partei) wurde am 17. September 1978 in Koblenz geboren, ist in Horchheim aufgewachsen und lebt in Lützel. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Dasbach arbeitet als Gymnasiallehrer für Kunst und Deutsch. Er ist Mitglied im Schulträgerausschuss und seit 2018 Mitglied bei Die Partei. Von 2001 bis 2005 war er Kreisvorsitzender der PDS, aus der später die Linke wurde. Seine Hobbys sind: Zeit mit seinen Kindern verbringen sowie mit seiner Frau essen und feiern zu gehen. Er spielt auch gerne Computer und ist ein Filmfan. jl