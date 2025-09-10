Der Wahlkampf geht in den Endspurt, die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl naht, am 21. September findet der erste Wahlgang statt. Dazu haben wir den Kandidaten auch vier fachliche Fragen gestellt. Diesmal antwortet David Dasbach (Die Partei).

Was sind die Koblenzer Großprojekte der kommenden Jahre? Wie bekommt Koblenz die Wohnungsnot in den Griff? Auch das wollte unsere Zeitung von den vier Kandidaten der OB-Wahl wissen. Das sind die schriftlichen Antworten von Die-Partei-Kandidat David Dasbach.

1. Wie bekommt Koblenz die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff?

„Die Wohnungsnot in Koblenz bekämpfen wir, indem wir aufhören, Wohnen wie Luxus-Champagner zu behandeln: Bei Wohnbauprojekten privater Investoren muss konsequent an der bestehenden Sozialbauquote von 30 Prozent festgehalten werden. Und indem ausgewählte Teile der Stadt zu sogenannten „sozialen Erhaltungsgebieten“ ausgerufen werden, verhindert man dort Gentrifizierung (wohlhabendere Einwohner verdrängen in Stadtvierteln einkommensschwächere).

Die Einrichtung eines Bodenfonds für Wohnungsgrundstücke bewirkt, dass Einnahmen vom Verkauf städtischer Grundstücke auch nur wieder für den Kauf neuer Grundstücke verwendet werden, auf denen dann Wohnungsbau stattfinden kann. Schließlich muss sich die städtische Wohnungsbaugesellschaft der Wohnungsnot entgegenstellen und soziale Wohnprojekte fokussiert umsetzen, etwa auf via Bodenfond erworbenen Grundstücken. Kurz: Mehr Gemeinwohl, weniger Betongold. Denn Wohnen darf kein Privileg, sondern muss ein Grundrecht sein.“

2. Welches Großprojekt wird am wichtigsten für die Stadt in den kommenden Jahren und warum?

„Das wichtigste Großprojekt für Koblenz ist die Klimaneutralität bis 2035, aber auch gerne früher. Koblenz ist wunderschön, aber oft fühlt sich die Stadt an wie ein Parkhaus: zu viele Autos, zu wenig Luft. Wir haben zwar eine Seilbahn, die Touristen liebt, aber viele unserer Radwege enden so abrupt wie eine frühzeitig abgesetzte Netflix-Produktion.

Meine Vision: sichere, schnelle Radwege in jedem Stadtteil, Mobilstationen mit Lastenrädern, Carsharing vor der Haustür und die Seilbahn als Teil des Alltagsverkehrs. Klimaschutz ist keine Kür, sondern Pflicht: Solardächer auf jedes Dach, Schwammstadt-Prinzip gegen Hitze, Energieoffensive mit Rheinwasserwärme. Ja, das kostet, aber Nichtstun kostet mehr. Das ist keine Science-Fiction, sondern längst Realität in anderen Städten mit innovativen Konzepten!“

3. Welche Weichen muss Koblenz für eine auch künftig prosperierende Handels- und Gewerbelandschaft in der Stadt stellen?

„Wer nur auf Prosperität schielt, vergisst schnell, wofür wir eigentlich ,wirtschaften’: für die Menschen. Koblenz braucht keine weitere Ansammlung seelenloser Gewerbegebiete an der B9, sondern eine Handels- und Arbeitswelt, die fair, klimafreundlich und sozial ist. Weichen stellen heißt: Innenstädte stärken durch kleine Läden und Kultur statt durch immer mehr Filialketten.

Faire Arbeitsbedingungen, echte Mitbestimmung und gute Löhne sind das Fundament jeder Wirtschaft – ohne dieses gibt es keine Zukunft und kein soziales Miteinander. Gewerbeparks können jedoch zu Innovationsquartieren werden: klimaneutral, mit gemeinsamer Energieversorgung und kurzen Wegen. Und ja: Digitale Infrastruktur gehört dazu, aber eben als Werkzeug, nicht als Ersatz für soziale Nähe. Prosperität ohne Gemeinwohl ist leer, wir müssen auf beides setzen!“

4. Welche Rolle muss Koblenz in der Bundesgartenschau 2029 einnehmen?

„Koblenz darf 2029 nicht nur als erweiterter Parkplatz dienen, sollte aber andererseits auch nicht die Bedürfnisse und Interessen der Nachbargemeinden ignorieren, sondern vielmehr gemeinsam mit diesen als grüner, ökologischer Gastgeber auftreten. Die Bundesgartenschau ist eine Chance für echte Aufwertung, und zwar für die Stadt und die gesamte Region. Ich setze auf gemeinsame Projekte, damit nicht nur Koblenz, sondern auch die umliegenden Kommunen profitieren. Grünflächen, Renaturierung, nachhaltige Mobilität: Das ist mein Credo.

Und ja, wir teilen: Seilbahn, aber vor allem Fahrradwege und Veranstaltungsflächen müssen auch über die Stadtgrenzen hinaus konzipiert werden. Koblenz ist Herzstück, nicht Parkplatz und Partner, nicht Platzhirsch: Wir verbinden, statt abzuschotten, und zeigen, dass ökologische Stadtentwicklung Hand in Hand mit sozialer und nachbarschaftlicher Verantwortung geht.“