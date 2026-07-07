Kult-Video zieht Kreise
Dau bes Kowelenz: Jetzt auch als Lied
Beim Koblenzer Altstadtfest steht Daniel Ferber auf der Bühne und singt zum ersten Mal sein neues Lied "Dau bes Kowelenz".
Beim Koblenzer Altstadtfest steht Daniel Ferber auf der Bühne und singt zum ersten Mal sein neues Lied "Dau bes Kowelenz".
Christian Ferber

Dau bes Kowelenz: Vor 20 Jahren machte ein Video Furore, in dem bekannte Koblenzer von Manfred Gniffke bis Brigittchen ihrer Heimat eine Liebeserklärung machten. Kürzlich gab es eine Neuauflage des Films – und die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Lesezeit 1 Minute
Dau bes schön, dau bes echt, dau bes einfach nur perfekt: Mit diesen Worten formuliert der „Kowelenzer Jung“ Daniel Ferber eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt. Nachdem der Koblenzer Sänger vor ein paar Wochen eine Neuauflage des 20 Jahre alten Kultvideos „Dau bes Kowelenz“ herausgebracht hat, hat er nun auch das passende Lied dazu geschrieben.
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