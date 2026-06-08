Neues Video nach 20 Jahren „Dau bes Kowelenz“: Das sind die ersten Reaktionen Doris Schneider 08.06.2026, 10:58 Uhr

i Daniel Ferber hat eine Neuauflage des Videos "Dau bes Kowelenz" produziert - und es geht durch die Decke. Alexej Zepik

„Dau bes Kowelenz. Un dau och. Un dau och!“ Die Szene, in der der Karnevalist Andreas Münch auf dem Koblenzer Görresplatz steht und in alle Richtungen zeigt, ist eine von vielen im neuen Video „Dau bes Kowelenz“. Am Wochenende ist es online gegangen.

„Der absolute Wahnsinn.“ Daniel Ferber, der als „Kowelenzer Jung“ bekannte Mundartsänger, ist nahezu sprachlos. Das Video „Dau bes Kowelenz“, das er als Hommage an seine Heimatstadt und als Neuauflage des vor 20 Jahren erstmals erschienenen „Dau bes Kowelenz“-Filmchen produziert hat, ist am Sonntag online gegangen – und quasi explodiert.







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