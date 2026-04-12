Zwischen Trödel, Kuriositäten und echten Schätzen wird am Deutschen Eck verkauft, was Keller und Garagen hergeben. Tausende Besucher machen den Flohmarkt zum lebendigen Treffpunkt.
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Schon früh am Morgen herrscht reges Treiben am Deutschen Eck. Zwischen Kisten, Kleiderstangen und Tapeziertischen bereiten sich Hunderte Verkäufer auf den Frühjahrsflohmarkt vor – viele von ihnen mit einem klaren Ziel: Platz schaffen. „Mir hann die Garaasch voll on dat Zeuch muss fott“, erklärt ein Verkäufer lachend einem Bekannten, warum er hier steht.