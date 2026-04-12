Schnäppchen am Eck in Koblenz
„Dat Zeuch muss fott“: Tausende strömen zum Flohmarkt 
Tausende strömten zum Flohmarkt am Deutschen Eck und über allem thronte der Kaiser.
Tausende strömten zum Flohmarkt am Deutschen Eck und über allem thronte der Kaiser.
Winfried Scholz

Zwischen Trödel, Kuriositäten und echten Schätzen wird am Deutschen Eck verkauft, was Keller und Garagen hergeben. Tausende Besucher machen den Flohmarkt zum lebendigen Treffpunkt.

Lesezeit 3 Minuten
Schon früh am Morgen herrscht reges Treiben am Deutschen Eck. Zwischen Kisten, Kleiderstangen und Tapeziertischen bereiten sich Hunderte Verkäufer auf den Frühjahrsflohmarkt vor – viele von ihnen mit einem klaren Ziel: Platz schaffen. „Mir hann die Garaasch voll on dat Zeuch muss fott“, erklärt ein Verkäufer lachend einem Bekannten, warum er hier steht.

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