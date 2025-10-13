Verkehr am Koblenzer Moselufer „Dass Autofahrer es doof finden, ist richtig“ 13.10.2025, 17:07 Uhr

i Engstellen am Peter-Altmeier-Ufer sorgen derzeit für rege Diskussionen in Koblenz. Warum macht die Stadt sowas? Dazu haben sich Vertreter aus der Verwaltung jetzt erklärt. Alexej Zepik

Für Autofahrer ist das Fahren am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz jetzt vor allem lästig. Doch das soll so sein, machen Vertreter der Stadt nun klar. Sie erklären, was das Ziel der Verwaltung ist – und warum trotz vieler Kritik kein Zurück gibt.

Sie sollten den Verkehr beruhigen, bisher haben sie vor allem die Gemüter erhitzt: Gefühlt von allen Seiten hagelt es Kritik für die neue Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer. Ein sarkastisches Kurzvideo des Koblenzer Historikers Marc Holzheimer zu diesem Thema sahen allein auf Instagram Hunderttausende.







