Wahl in VG Weißenthurm Das wollen die Kandidaten fürs Bürgermeisteramt Eva Hornauer

Hannah Klein 10.11.2025, 15:00 Uhr

i Zwei bekannte Gesichter treten bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Weißenthurm gegeneinander an: Thomas Przybylla, der Amtsinhaber, und Gerd Harner, der Herausforderer und Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich. Eva Hornauer

Wer wird Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm? Zur Wahl stehen zwei bekannte Gesichter: Thomas Przybylla und Gerd Harner. Aber was wollen sie als VG-Bürgermeister erreichen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Przybylla oder Harner – das ist hier die Frage. Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm die Wahl: Wer wird Bürgermeister der VG? Zur Wahl stehen der bisherige Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) und der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Mülheim-Kärlich, Gerd Harner (FWG).







