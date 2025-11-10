Das wollen die Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

Wer wird Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm? Zur Wahl stehen zwei bekannte Gesichter: Thomas Przybylla und Gerd Harner. Aber was wollen sie als VG-Bürgermeister erreichen? Unsere Redaktion hat nachgefragt.
Lesezeit 4 Minuten
Przybylla oder Harner – das ist hier die Frage. Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm die Wahl: Wer wird Bürgermeister der VG? Zur Wahl stehen der bisherige Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) und der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Mülheim-Kärlich, Gerd Harner (FWG).