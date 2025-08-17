Wer genügend Ausdauer hatte, der konnte am Wochenende alle fünf beteiligten Weingüter besuchen: Beim Winzerhöfefest in Alken kann man den Wein da genießen, wo er entsteht. Das macht den besonderen Reiz dieses Festes aus.

Wer moselländische Geselligkeit, erlesene Weine, Tradition und regionale Kulinarik zu schätzen weiß, war beim Alkener Winzerhöfefest genau richtig. Drei Tage lang stand das im Schatten der Burg Thurant stehende Moseldorf im Zeichen von hochkarätigem Rebensaft und gelebter Gastfreundschaft.

Einen besonderen Höhepunkt des Festes bildete die Krönung von Weinkönigin Annika. Sie wird zusammen mit ihren Prinzessinnen Lina und Johanna den historischen Weinort und seine Winzer in den nächsten zwei Jahren mit Herz und Schwung repräsentieren.

i Die Winzerkinder begleiteten die Alkener Weinmajestäten Prinzessin Lina, Königin Annika und Prinzessin Johanna (hintere Reihe von links) zur Krönung. Immer dabei war auch Bacchus Luc. Erwin Siebenborn

Ortsbürgermeister Ralf Fornefeld, der Sprecher der Gemeinschaft Alkener Winzer, Arnd Thönnes, der Beigeordnete des Landkreises Mayen-Koblenz, Jens Firmenich, und Werner Merkenich als Vertreter der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel dankten der scheidenden Königin Silvana I. für ihren beherzten Einsatz und wünschten den neuen Regentinnen eine tolle Amtszeit mit interessanten Begegnungen und vielen schönen Momenten. Herzlich gratulierten auch die Abordnungen der Alkener Partner-Gemeinden aus den belgischen und dänischen Gemeinden gleichen Namens.

i Stimmung beim Wein und geselliges Beisammensein sind Trumpf beim Alkener Winzerhöffest. Erwin Siebenborn

Viele Gäste aus der Region und dem In- und Ausland ließen sich gerne vom moselländisch geprägten Flair des Festes verzaubern. Die Weinmajestäten besuchten zusammen mit dem aus Alken in Belgien stammenden Bacchus Luc die malerischen Winzerhöfe. Für Stimmung beim Wein sorgten überall Musikanten mit Liedern in moselfränkischer Mundart, aber auch mit Rock und Pop, Oldies, Gassenhauern und volkstümlichen Klängen.

Als kulinarische Renner entpuppten sich moselländische Spezialitäten wie Tresterfleisch mit Ofenkartoffeln, würzige Winzersteaks, leckere Riesling-Käse-Suppe, Kellermeister-Döner oder ofenfrischer Flammkuchen.

i Bacchus Luc besuchte zusammen mit der noch amtierenden Weinkönigin Silvana die Winzerhöfe in Alken. Erwin Siebenborn

Zahlreiche Weinmajestäten aus nah und fern trafen sich am Sonntag traditionell in Alken zum Stelldichein. Die jüngeren Festbesucher freuten sich über eine Dorfrallye oder besuchten die beliebte Kinderdisco. Am Abend sollte das Höfefest bei Musik und Tanz ausklingen.