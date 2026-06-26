Ahsenmacher übernimmt Das Weindorf Koblenz hat einen neuen Pächter Matthias Kolk 26.06.2026, 14:31 Uhr

i Das Weindorf in Koblenz soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Die Ahsenmacher GmbH & Co. KG aus Andernach wird der neue Pächter des Weindorfs am Koblenzer Rheinufer. Die Entscheider aus Stadt und Politik überzeugte das Konzept des Catering-Spezialisten am meisten. Wie es nun weitergehen soll.

Das Weindorf in Koblenz hat einen neuen Pächter: Die Ahsenmacher GmbH & Co. KG hat sich in der Suche gegen Mitbewerber mit „einem mit einem überzeugenden Konzept“ durchgesetzt, das den traditionsreichen Charakter des Weindorfs bewahren und moderne Akzente setzen soll, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.







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