Karneval in Koblenz: Das waren die schönsten Teilnehmer des Rosenmontagszugs
Die „RoMo-Jury“ hat entschieden: Schwänscha, Alt-Herren-Korps und Narrenzunft hatten bei den Fußgruppen, Motivwagen und Komiteewagen, in diesem Jahr in Koblenz die Nase vorne.
Die „RoMo-Jury 2026“ hat entschieden, die schönsten Fußgruppen, Motivwagen und Komiteewagen sind prämiert. Vertreter aus Presse, Karnevalsvereinen, der AKK sowie Prinz und Confluentia haben für einen Nachmittag die Köpfe zusammengesteckt und über den vielen bunten Fotos vom Rosenmontagszug gebrütet.