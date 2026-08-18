Bilder vom Auftritt in Koblenz
Das war In Extremo auf der Festung Ehrenbreitstein
In Extremo auf der Festung Ehrenbreitstein
In Extremo auf der Festung Ehrenbreitstein
Alexej Zepik

Dudelsäcke, harte Gitarren und eine mächtige Kulisse: In Extremo haben auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ihren Mix aus Mittelalter-Rock und Metal auf die Bühne gebracht. Unsere Bilder zeigen die Höhepunkte des Konzerts.

Lesezeit 1 Minute
Mittelalterliche Klänge vor historischen Mauern: Mit In Extremo war auf der Festung Ehrenbreitstein eine der bekanntesten deutschen Mittelalter-Rockbands zu Gast. Dudelsäcke und Schalmeien trafen auf druckvolle Gitarren, große Gesten und eine energiegeladene Bühnenshow.
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