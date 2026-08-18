Bilder vom Auftritt in Koblenz Das war In Extremo auf der Festung Ehrenbreitstein Alexej Zepik 18.08.2026, 10:41 Uhr

i In Extremo auf der Festung Ehrenbreitstein Alexej Zepik

Dudelsäcke, harte Gitarren und eine mächtige Kulisse: In Extremo haben auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ihren Mix aus Mittelalter-Rock und Metal auf die Bühne gebracht. Unsere Bilder zeigen die Höhepunkte des Konzerts.

Mittelalterliche Klänge vor historischen Mauern: Mit In Extremo war auf der Festung Ehrenbreitstein eine der bekanntesten deutschen Mittelalter-Rockbands zu Gast. Dudelsäcke und Schalmeien trafen auf druckvolle Gitarren, große Gesten und eine energiegeladene Bühnenshow.







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