2025 an Rhein und Mosel Das Tauris wird „zum allerletzten Mal“ ausgeschrieben Eva Hornauer 28.12.2025, 19:00 Uhr

Wie geht es mit dem Spaß- und Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich weiter? Es gab viele Versuche, um die Einrichtung zu retten.

Kein Jahresrückblick in Mülheim-Kärlich kommt in den vergangenen Jahren ohne einen Blick auf das geschlossene Spaß- und Freizeitbad Mülheim-Kärlich aus: Konnte unsere Redaktion zum Jahresende 2024 noch eine Hoffnungskonjunktur zur Tauris-Rettung nachzeichnen, ist die Taktung der Nachrichtenlage in diesem Jahr etwas langsamer geworden, aber nicht weniger bedeutend für die Zukunft des Schwimmbads.







Artikel teilen

Artikel teilen