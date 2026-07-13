Von Weißenthurm zur Haustür Das steckt hinter Öko- und Kochkisten vom Gertrudenhof Eva Hornauer 13.07.2026, 15:00 Uhr

i Die bestellten Kisten werden am Gertrudenhof von Hand verpackt. Ingo Beller

Der Gertrudenhof in Weißenthurm liegt etwas abseits, am Ende der Saffiger Straße. Wegen dieser Lage hat man sich hier schon früh um ein Liefermodell gekümmert.

Der Wocheneinkauf ist für einige Menschen eine angenehme Haushaltsaufgabe, für andere ist es das Gegenteil: Reizüberflutung im Supermarkt, Taschenschleppen und am Ende hat man doch immer etwas vergessen, trotz Einkaufszettels. Seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, sich Lebensmittel bis an die Haustür liefern zu lassen.







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