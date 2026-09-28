Verdacht auf Drogengeschäfte Das steckt hinter Mammut-Polizeikontrolle in Koblenz Doris Schneider 28.09.2026, 13:20 Uhr

i Das Foto ist bei einer Kontrolle im Mai am Koblenzer Löhrrondell entstanden. Doris Schneider/Achiv. Doris Schneider/Archiv

„Guten Abend, Polizeikontrolle“: Hunderte Male ist dieser Satz wohl am Freitag in Koblenz gefallen. Das steckt hinter dem großen Einsatz in der Innenstadt.

Freitagabend in der Koblenzer Innenstadt: Viele Polizisten sind unterwegs, kontrollieren rund 300 Menschen. Was war der Anlass? Wie lief der Einsatz ab? Unsere Redaktion hat nachgefragt.„Die Kontrollen fanden an verschiedenen Schwerpunkten im Innenstadtgebiet Koblenz statt“, berichtet Polizei-Pressesprecherin Miriam Leonhard.







Artikel teilen

Artikel teilen