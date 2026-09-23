Weltmarktführer im Gewerbepark Das steckt hinter Laserline in Mülheim-Kärlich Winfried Scholz 23.09.2026, 16:00 Uhr

i Alexander Arndt zeigt die ersten von Laserline entwickelten Diodenlaser aus den 1990er-Jahren. Bereits 1997 wurde das Unternehmen mit einem Preis ausgezeichnet, dem noch zahlreiche folgten. Winfried Scholz

Sie sind Weltmarktführer für Diodenlasersysteme und Beteiligen sich an der Forschung zu Kernfusion für Energiegewinnung: Die Rede ist von Laserline. Im Interview erklärt einer der Geschäftsführer, was das Unternehmen ausmacht.

Die Firmenzentrale von Laserline im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark wird derzeit um ein weiteres Gebäude erweitert. Das vor 29 Jahren gegründete Unternehmen ist inzwischen Weltmarktführer für maßgeschneiderte Diodenlasersysteme mit blauem und infrarotem Licht.







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