Sie sind Weltmarktführer für Diodenlasersysteme und Beteiligen sich an der Forschung zu Kernfusion für Energiegewinnung: Die Rede ist von Laserline. Im Interview erklärt einer der Geschäftsführer, was das Unternehmen ausmacht.
Lesezeit 4 Minuten
Die Firmenzentrale von Laserline im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark wird derzeit um ein weiteres Gebäude erweitert. Das vor 29 Jahren gegründete Unternehmen ist inzwischen Weltmarktführer für maßgeschneiderte Diodenlasersysteme mit blauem und infrarotem Licht.