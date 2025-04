Seit Februar gibt es ein neues Angebot der VHS: der offene Lerntreff an der Hauptstraße 165 in Weißenthurm. Was dahinter steckt und wie das Projekt angelaufen ist, erfahren Sie hier.

. Rote Regale, Tische, Stühle, eine Kinderecke, digitale Tafeln und viel Lernmaterial: So sieht es im ehemaligen Second-Hand-Kaufhaus Peppermint an der Hauptstraße 165 in Weißenthurm nun aus. Statt des Kaufhauses, das von der Perspektive Andernach betrieben wurde, ist nun der offene Lerntreff der VHS der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm in diesen Räumlichkeiten zu finden. Eingeweiht wurde das Angebot bereits im Februar.

Claudia Hauck, pädagogische Leitung der VHS der VG Weißenthurm, erklärt beim Treffen mit unserer Redaktion in den Räumen, was genau ein offener Lerntreff ist, an wen sich das Angebot richtet und wie die ersten Wochen liefen.

i Claudia Hauck ist die pädagogische Leitung der VHS der Verbandsgemeinde Weißenthurm, und erklärt, was hinter dem Konzept des offenen Lerntreffs steckt. Rico Rossival

Was steckt hinter dem Konzept?

Der offene Lerntreff soll ein niedrigschwelliges Angebot sein. „Der Lerntreff richtet sich nicht an eine spezifische Zielgruppe“, sagt Hauck. „Er ist offen für alle und ist damit ideal für mehr Begegnung und Austausch.“ Innerhalb der Öffnungszeiten sind Lernbegleiter am Ort, die auf die Bedürfnisse der Besucher des Lerntreffs eingehen – ganz ohne Termin oder die vorherige Buchung eines Kurses.

Kooperationspartner für das VHS-Angebot ist die Perspektive Andernach, die zuvor in diesen Räumen das Peppermint betrieb. Das ist auch zu erkennen, wenn man den Lerntreff betritt: Gleich hinter der Tür prangen mehrere Infoschilder an der Wand.

i Hier ist Equipment zum Buchstabenlernen zu sehen. Rico Rossival

Christian Luxem, Geschäftsführer der Perspektive, erklärt, warum das Second-Hand-Kaufhaus in Weißenthurm aufgegeben wurde: „Wir mussten feststellen, dass aufgrund der sinkenden Teilnehmerzahlen für Arbeitsgelegenheiten ein Second-Hand-Kaufhaus in unserem Wirkungskreis ausreichend ist.“ Aufgrund der stetig sinkenden Umsätze und der Neueröffnung des Nachhaltigkeitsmarktes „Umdenken Andernach“ im Jahr 2023 habe man sich – in Absprache mit den Gesellschaften – dazu entschlossen, das Kaufhaus in Weißenthurm aufzugeben.

An gemeinsamen weiteren Angeboten – um den Lerntreff herum – will man weiter arbeiten, etwa einen Schnupperworkshop zum Thema Upcycling, erklärt VHS-Mitarbeiterin Hauck. Luxem ergänzt: „Als Träger von Qualifizierungsmaßnahmen können und wollen wir auf den Bedarf der Menschen vor Ort eingehen. Sicherlich werden die Angebote Bezug auf Ökologie, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung haben – und damit zwangsläufig auch handwerkliche Bildungsinhalte vermitteln.“

i Die Perspektive Andernach ist Kooperationspartner im neuen Lerntreff. Rico Rossival

Was wird geboten?

In den neuen Räumlichkeiten der VHS gibt es Angebote zur Alphabetisierung, weiterer Grundbildung, Lernberatung und -begleitung sowie Bildungsschnupperformate. Auch wer Deutsch als Fremdsprache lernen möchte, kann hier seine ersten Schritte wagen. „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, zum Beispiel auch dann, wenn eine ältere Person mit dem Smartphone – das er oder sie von den Kindern geschenkt bekommen hat – Hilfe braucht“, erklärt Hauck.

Auch andere grundlegende digitale Kompetenzen können im offenen Lerntreff trainiert werden. Außerdem gibt es eine Spielecke. Diese kann etwa von Kindern genutzt werden, deren Mütter oder Väter im Lerntreff lernen möchten. Eine bestimmte Zielgruppe wolle man mit dem Lerntreff nicht ansprechen, wie Hauck erklärte. Generell richtet sich das Angebot aber an Menschen ab 16 Jahren.

i Im Lerntreff gibt es auch eine Kinderecke, in der die Kinder spielen können, wenn ihre Eltern lernen oder sich informieren. Rico Rossival

Warum wurde ein offener Lerntreff in Weißenthurm eingerichtet?

„Die VHS hat in den vergangenen Jahren immer wieder Kurse für die Alphabetisierung angeboten. Die Grundbildung – etwa auch im digitalen Bereich – ist ein wichtiger Bestandteil der Volkshochschulen“, meint Hauck. Man habe gemerkt, dass solche Kurse nur mühsam zusammengekommen sind. „Es ist schwierig, die Personen, die es betrifft, anzusprechen, sie generell auf das Kursangebot hinzuweisen.“ Das sei nicht nur bei Alphabetisierungsangeboten ein Problem: Auch mit Blick auf Deutsch als Fremdsprache oder digitaler (Grund-)Bildung erreichen die Informationen über die Bildungsangebote nicht immer die betroffenen Menschen.

Zusätzliche Hinderungsgründe, ein Angebot zu nutzen, können Schamgefühl, schlechte Erreichbarkeit von Veranstaltungsorten oder etwa auch konkrete Kurszeiten sein. Hier soll der offene Lerntreff ansetzen. „Jeder, der zu den Öffnungszeiten vorbeikommt, erhält erst mal ein offenes Ohr für seinen konkreten Lernbedarf und einen Tee“, sagt Hauck lächelnd. Weiterhin spielte auch der Aspekt der Einbindung in die Nachbarschaft eine Rolle für die Entscheidung, an der Hauptstraße 165 in Weißenthurm einen Lerntreff zu eröffnen. Präsent, erreichbar sein – darum geht es. Bisher hatte die VHS der VG Weißenthurm auch keine festen Räume in der Stadt, das ändert sich nun mit dem Lerntreff.

i So sieht der Lerntreff der VHS der VG Weißenthurm von innen aus. Rico Rossival

Seit gut zwei Monaten läuft das Projekt schon. Hauck zieht nach diesen ersten Wochen eine positive Bilanz: „An unseren Öffnungszeiten kommen fast jedes Mal neue Leute vorbei, manche kommen auch schon regelmäßig zu uns.“ Die Atmosphäre sei sehr positiv. Auch die Lernbegleiter am Ort seien sehr glücklich. „Wir hatten einen richtig guten Start“, resümiert Hauck.

Öffnungszeiten des Lerntreffs

Der offene Lerntreff hat montags von 17 bis 19.15 Uhr geöffnet, mittwochs und freitags jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr – über Ostern hat der Lerntreff geschlossen. Die Öffnungszeiten können unter www.ku-rz.de/lerntreffnachgelesen werden. Das Angebot ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.